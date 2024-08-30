Перерозподіл годин та актуальні предмети: що передбачають зміни освітньої програми для 5-9 класів

У МОН розповіли деталі оновленої освітньої програми для 5-9 класів

Оновлена Типова освітня програма для учнів 5-9 класів, яку нещодавно оприлюднило Міністерство освіти і науки, передбачає можливість для шкіл змінювати навчальний план, використавши резерв додаткових годин.

Про деталі нововведення та підхід до його застосування розповіли у МОН.

Серед головних змін у програмі виділяють:

запровадження формату навчального плану, в якому можна реалізовувати академічну свободу – наприклад, розробляти річні навчальні плани для окремих класів однієї паралелі з урахуванням освітніх потреб учнів;

введення предметів і курсів, актуальних в умовах воєнного часу, зокрема "Безпековий практикум";

визначення мінімальної кількості годин на міжгалузеві курси;

вилучення предметів і курсів, які втратили актуальність (наприклад, російська та молдовська мови).

Рішення про використання школами власної освітньої програми, розробленої на основі типової освітньої або іншої освітньої програми, ухвалює педагогічна рада закладу та затверджує його керівник.

Потім програму має схвалити центральний орган виконавчої влади із забезпечення якості освіти – Державна служба якості освіти.

ВІДЕО ДНЯ

Читайте також : Яким буде перший урок в українських школах цьогоріч: МОН дало рекомендацію

Освітні програми закладів освіти, зокрема, мають:

відповідати структурі типової;

визначати загальний обсяг навчального навантаження на відповідному рівні освіти, його розподіл між освітніми галузями за роками навчання;

містити навчальний план, що ґрунтується на одному з варіантів типових навчальних планів і може передбачати перерозподіл годин між обов’язковими предметами (крім державної мови), які можуть вивчатися окремо або інтегровано з іншими дисциплінами.

За оновленою типовою освітньою програмою навчатимуться 5-7 класи закладів загальної середньої освіти та 8 класи Нової української школи.

Перерозподіл годин між галузями має відбуватися з урахування потреб усіх учасників освітнього процесу: учнів, батьків, педагогічного колективу.

Умови для перерозподілу такі:

збільшення годин на обов’язкові предмети відбувається в межах максимального показника для галузі, встановленого в типовій освітній програмі;

години, визначені в навчальному плані на вивчення вибіркових предметів, не включають до кількості годин відповідної освітньої галузі.

Вибір курсів і предметів (вибіркових) є рішенням школи. У різних класах однієї паралелі вони можуть відрізнятися.

Години для перерозподілу можна використовувати на підсилення вивчення предметів і не обирати міжгалузеві інтегровані курси. Однак треба враховувати максимальний показник для галузі.

Перерозподіл годин можна використовувати й для подолання освітніх втрат. Зокрема, йдеться про індивідуальні консультації та групові заняття. В них можуть брати участь окремі учні, групи учнів або весь клас.

Нагадаємо, МОН затвердило засади реформування історичної освіти у школах. Вона має стати україноцентричною.