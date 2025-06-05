Польські вчені назвали новий вид тихоходів на честь Героя України Біжана Шаропова

Польські науковці в Еквадорі відкрили новий вид тихоходів та назвали його на честь біолога і військового Біжана Шаропова, який загинув на фронті у 2022 році.

Про це повідомив Інститут фізіології імені Богомольця НАН України.

Тихоходи (Tardigrada) – мікроскопічні безхребетні, відомі своєю здатністю виживати в найекстремальніших умовах: від відкритого космосу до окропу, радіації чи повного зневоднення.

Ці істоти здатні впадати в стан криптобіозу (майже повного зупинення метаболізму) і зберігатися в ньому десятиліттями.

Колектив науковців з університетів Познані та Гданська нещодавно описав у журналі Plos.One нові види тихоходів, знайдені на території Еквадору.

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Один із них – Macrobiotus sharopovi – назвали на честь Героя України Біжана Шаропова.

"Автори присвятили назву виду українському вченому, доктору Біжану Шаропову – нейрофізіологу, активісту та військовому, який трагічно загинув у бою, захищаючи Україну під час російсько-української війни", – йдеться у статті.

Новий вид тихоходів, названий на честь Біжана Шаропова Дослідження/Plos.One

Біжан Шаропов закінчив програму "Біологія" в Києво-Могилянській академії, був активним учасником Революції Гідності, а у 2014-2015 роках служив у батальйоні "Айдар".

Після демобілізації захистив кандидатську дисертацію та продовжив працювати в науці.

У 2019-2021 роках очолював Раду молодих вчених Інституту фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України, був науковим співробітником відділу нервово-м’язової фізіології цього ж інституту, а також головним біологом компанії "Українські генетичні технології".

Від початку великого вторгнення Біжан повернувся на фронт у складі 112 бригади ТрО, а у квітні 2022 року зник безвісти.

"Ти був крутим науковцем. Одним з найкращих популяризаторів науки в країні. І ти був справжнім воїном. Герої вмирають, на жаль. Важко уявити, яка прірва ідей та задумів пішли в небуття", – писав про захисника його друг, фізик Антон Сененко.

У 2023 році інформація про загибель Шаропова підтвердилася. Бійцю присвоїли звання Героя України посмертно.

А у 2024 році в престижному науковому виданні Journal of Physiology (Лондон) вийшла посмертна публікація Біжана – остання стаття, над якою він працював.

Нагадаємо, раніше українські вчені відкрили новий вид комах і назвали його на честь Небесної сотні.