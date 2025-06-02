Українські вчені відкрили новий вид доісторичної комахи та назвали його на честь Небесної сотні

Українські науковці описали новий викопний вид комахи віком близько 40 мільйонів років та назвали його Nebesna sotnia – на честь українців, загиблих під час Революції Гідності.

Про відкриття "УП. Життя" повідомив біолог Роман Годунько з Державного природознавчого музею НАН України, а дослідження опублікували в журналі Nature.

Комаху-самця знайшли у шматку балтійського бурштину – екземпляр зберігся достатньо добре, щоб за будовою крил і тіла можна було визначити його родину.

За словами науковців, новий вид належить до рідкісної родини одноденок Ameletopsidae, чиї сучасні представники живуть лише в Південній Америці, Австралії та Новій Зеландії.

"Новий рід – близький, як не дивно, до своїх родичів з Австралії та Нової Зеландії, але в еоцені (геологічний відрізок часу, коли утворювався балтійський бурштин зі смоли тогочасних дерев), він був мешканцем Європи", – каже учасник дослідження Роман Годунько.

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Фрагменти тіла комахи Nebesna sotnia gen. et sp. nov/Nature.com Фрагменти тіла комахи Nebesna sotnia gen. et sp. nov/Nature.com Фрагменти тіла комахи Nebesna sotnia gen. et sp. nov/Nature.com

Вчені зазначили, що дали новому виду назву Nebesna sotnia gen. et sp. nov. на згадку про Небесну Сотню, а також усіх українців, загиблих внаслідок війни.

"Назва віддає глибоку шану за подвиг, мужність і самопожертву всіх українців, які постраждали від російської воєнної агресії", – йдеться у статті.

Роман Годунько додав, що ідея такого найменування в української команди вчених виникла вже давно. Науковці хотіли закарбувати згадку про героїв Революції Гідності в науковій спільноті.

"Явище і феномен Небесної Сотні не може бути забутим. Загинуло так багато українців, але Герої Небесної Сотні були першими Прометеями. Саме вони показали, що українці будуть захищатися, боротися, рятувати побратимів навіть ціною власного життя. У цьому морі страждань і смертей ми не повинні про них забути", – каже Роман.

Раніше бурштин із унікальною комахою перебував у колекції литовського дослідника Йонаса Дамзена у Вільнюсі, а нині зберігається в колекції Державного природознавчого музею НАН України у Києві.

Працівники цієї установи, зокрема Роман Годунько та Олександр Мартинов, стали співавторами нового дослідження.

"Окремої уваги заслуговує мій колега-співавтор з Національного природознавчого музею НАН України у Києві. Він родом з Донецька, але після окупації перевівся з ДНУ, переїхав до Києва разом з сім'єю і став працювати у музеї. Він врятував і вивіз у Київ цінні колекції комах сходу України, Донецького кряжу, Луганщини. Це непересічна особистість", – додає Роман.

Нагадаємо, раніше українські вчені знайшли новий вид п'явок в Антарктиці.