У Новій Зеландії жінка перевозила дитину у валізі в багажному відсіку автобуса

Новозеландка перевозила дитину у валізі в багажному відсіку

У Новій Зеландії жінка перевозила дворічну дівчинку у валізі в багажному відділенні автобуса. Її знайшов водій.

Про це повідомляють The Guardian та Sky News.

Інцидент трапився на рейсі з Фангареї до Окленда в автобусі компанії InterCity. Під час поїздки пасажирка попросила водія відкрити багажне відділення. Той погодився і помітив, що в її валізі щось рухається.

Чоловік відкрив багаж і виявив всередині дворічну дівчинку. Вона була дуже гаряча, але фізичних ушкоджень не мала.

Після цього водій викликав поліцію на автобусну станцію у Кайваці, що за 100 кілометрів на північ від Окленда.

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Дівчинку відправили до лікарні, де їй проводять ретельне медичне обстеження.

Як повідомляє новозеландський громадський мовник RNZ, дитина пробула у валізі майже годину та була одягнена лише у підгузок.

27-річній матері повідомили про підозру у жорстокому поводженні та недбалому ставленні до дитини.

Наразі правоохоронці проводять розслідування.

За інформацією RNZ, у дитини діагностували задуху, зневоднення, отруєння чадним газом, тепловий удар і психологічну травму.

4 серпня підозрювана вперше постала перед судом. Її мають оглянути судові психологи.

На сайті компанії InterCity зазначено, що діти до двох років можуть подорожувати безоплатно на руках у дорослого. А вже з трьох років потрібно купувати квиток.

Нагадаємо, в Англії за жорстоке поводження та сексуальне насильство щодо 13-місячного маляти судитимуть пару чоловіків. Померла дитина перебувала в процесі усиновлення і прожила в родині лише три місяці.