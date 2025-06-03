У США знайшли тіло 6-річного хлопчика: матір каже, що "виганяла з нього демонів"

До будинку школяра навідалися правоохоронці після того, як він тривалий час не був у школі

У США знайшли мертвим шестирічного хлопчика і затримали його матір за звинуваченням у вбивстві. Жінка каже, що проводила над сином ритуал екзорцизму, й останні два тижні після смерті чекала на його "повернення".

Про це повідомляють People та ABC News із посиланням на місцеву поліцію.

Наприкінці травня адміністрація школи, де навчався шестирічний Раміль П’єр, звернулася до поліції з проханням перевірити родину учня. Занепокоєння викликало те, що хлопчик не з’являвся в закладі освіти протягом понад двох тижнів.

На місці помічник шерифа зустрівся з матір’ю дитини Рондою Полініс, яка провела правоохоронця до кімнати її сина. Там поліціянт виявив тіло хлопчика.

Його 41-річна матір заявила, що востаннє розмовляла із сином 18 травня, коли намагалася "вигнати демонів" із його тіла. Правоохоронці вважають, що тоді ж хлопчик помер. Через те, що тіло тривалий час пролежало в будинку, на місці фахівцям не вдалося встановити причину смерті.

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"При розмові з його матір’ю ми дізналися, що вона вважає, нібито Бог наказав їй вигнати демонів із тіла дитини. А коли хлопчик перестав рухатися і помер, вона відчула, що він звільнився від цих демонів, і чекала, коли він "повернеться", – розповів місцевий шериф.

Жінку затримали і звинуватили у вбивстві, неповідомленні про смерть та навмисному доторку до тіла померлого або його переміщенні.

За словами шерифа, мати та хлопчик проживали в будинку самі. Раніше правоохоронці отримували заяви через інциденти в їхньому помешканні. Скарги стосувалися "побутових проблем" щодо іншого члена родини, який раніше жив із ними.

Крім того, за день до ймовірної смерті дитини поліціянти виїхали на виклик через "медичну проблему". При цьому жодного разу скарги не стосувалися дитини.

Раніше в Південно-Африканській Республіці засудили жінку, яка продала свою шестирічну доньку місцевому цілителю заради "очей і шкіри".