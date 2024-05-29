На Хмельниччині та Буковині обмілів Дністер: у Держводагентстві назвали причину

Віднедавна рівень води у Дністровському водосховищі помітно знизився. Зокрема, на Хмельчиннині та Буковині місцеві жителі спостерігали обміління водойми.

Укргідроенерго та Державне агентство водних ресурсів України пов’язують це із необхідністю використання води для покриття дефіциту електроенергії через атаки РФ на критичну інфраструктуру, а також із засухою.

Там пояснили, що від середини квітня здійснювали скидні витрати як виключний захід, спричинений необхідністю підтримувати стабільну роботу енергетичної системи країни. Станом на 28 травня 2024 року наповнення Дністровського водосховища склало 66%.

Після 15 травня, як інформує Укргідроенерго та Держводагентство, скиди знову відповідають встановленим вимогам, але підвищена температура повітря і відсутність дощів негативно вплинули на рівень води у Дністрі та його притоках. Наразі надходження води до водосховища складає 30% від норми.

"Станом на 8:00 28.05.2024 р. позначка рівня води у верхньому б’єфі становить 114,38 м, приплив води до Дністровського водосховища 90 м3/с. На даний момент позначка верхнього б’єфу не є критичною, наприклад для порівняння – у 2022, через маловоддя та низький рівень припливу, вона становила 112,57 м", – пояснили в компанії Укргідроенерго.

Водночас дефіцит електроенергії та можливе подальше зниження водності Дністра у літній період потребує особливої уваги. Як зазначили в Держводагентстві, організація доручила керівникам тамтешніх водогосподарських організацій постійно контролювати ситуацію.

Нагадаємо, станом на березень 2023 року, за підрахунками Міндовкілля, російське вторгнення завдало природі збитків на майже 2 трильйони гривень.