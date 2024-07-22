Смертельний обрив канатної дороги у Києві: директор компанії заявив, що буде співпрацювати зі слідством

Керівник компанії канатної дороги над Дніпром в Києві заявив про готовність співпрацювати зі слідством

21 липня на канатній дорозі Kyiv Flyline обірвався трос. Внаслідок цього загинув 20-річний хлопець – правоохоронці розпочали розслідування.

Директор компанії "Активна країна", якій належить канатна дорога, Денис Курта висловив співчуття родині загиблого хлопця та заявив, що готовий співпрацювати з правоохоронцями.

"Сталася велика трагедія – загинула людина. Так не мало бути і не має бути. Наразі я та моя компанія робимо все для того, щоби працювати зі слідством і розібратися в причинах трагедії", – зазначив він.

Також він закликав "уникати всіляких спекуляцій", поки слідство не завершиться і заявив, що компанія також оприлюднить результати розслідування.

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"Наша компанія має великий досвід в будівництві даних локацій. І для нас це також непоправна трагедія.

Зі свого боку ми підтверджуємо, що маємо всі необхідні документи та сертифікати на обладнання. Зіплайн проходить постійні перевірки та експертизи", – стверджують у компанії.

Атракціон, що функціонує з 2021 року, з'єднує правий берег Дніпра від Арки Свободи українського народу (колишня назва – Арка Дружби народів) з Трухановим островом і є найдовшою канатною дорогою такого типу в Україні.

Компанія Skypark, яка раніше володіла атракціоном над Дніпром, заявила, що не володіє тролеєм через рейдерський захват у 2017

"Компанія SkyPark не брала участі ні в будівництві, ні в технічному обслуговуванні даного атракціону", - додали там.

Нагадаємо, питання до цього атракціону виникають не вперше. У 2018-му вже був інцидент, коли відвідувач впав з канатної дороги. Після цього тролей демонтували.

Крім того, у 2021 році прокуратура у суді доводила, що це атракціон підвищеної небезпеки. Однак рішенням суду позов відхилили.