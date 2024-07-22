У Києві знайшли тіло хлопця, який впав у Дніпро через обрив канатної дороги

В столиці знайшли тіло хлопця, що впав у Дніпро з канатної дороги

Працівники поліції спільно з рятувальниками ДСНС вранці 22 липня знайшли тіло хлопця, який впав у воду внаслідок обриву троса канатної дороги через Дніпро.

Про це повідомили в ДСНС.

Правоохоронці отримали інформацію про нещасний випадок о 13:42 21 липня. Водолази-рятувальники розпочали пошукову операцію о 13:56.

Вона тривала понад 7 годин до настання сутінок, після чого у ДСНС заявили, що продовжать шукати загиблого наступного дня. 22 липня о 10:00 стало відомо, що у Дніпрі знайшли тіло хлопця 2004 року народження.

Рятувальники знайшли тіло хлопця, що загинув після обриву троса ДСНС

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Правоохоронці розпочали кримінальне провадження через порушення правил безпеки та службову недбалість, що спричинила загибель людини.

Максимальна санкція цих статей – до 8 років позбавлення волі.

Речниця Київської міської прокуратури Ірина Винокурова в ефірі телемарафону 22 липня розповіла, що загиблий днем раніше перебував на атракціоні разом зі старшим братом. На відео, яке поширювали очевидці, видно, що після обриву троса, інший чоловік фінішує на платформу атракціону.

Винокурова заявила, що слідство перевірятиме справність та безпечність атракціону.

“Після того, як будуть вивчені усі документи, ми з'ясуємо, чи відповідав стан цього атракціону всім технічним характеристикам. Тоді можна буде говорити про підозри”, – заявила речниця.

Вона додала, що правоохоронці також вивчатимуть дії посадовців, які надали відповідні дозволи, адже у 2021 році прокуратура вже мала питання до цієї канатної дороги. У суді доводили, що це атракціон підвищеної небезпеки.

Однак рішенням суду позов відхилили.



