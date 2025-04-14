Школярі, студентки, педагоги, водії: що відомо про жителів Сум, чиї життя забрала Росія

У Вербну неділю, 13 квітня, російські окупанти завдали кількох ракетних ударів по центру Сум.

Дві балістичні ракети забрали життя щонайменше 34 людей, серед яких двоє дітей.

Ще понад 119 цивільних отримали поранення.

Проєкт пам’яті "Їх убила Росія" та "Суспільне. Суми" почали документувати інформацію про загиблих.

Загиблі внаслідок обстрілу в Сумах

Максим Мартиненко, 11 років, учень 6 класу. Загинув разом з мамою та татом.

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Наталія Мартиненко (Краснощок), 49 років, консультантка французького бренду косметики та парфумерії Lambre.

Микола Мартиненко, займався монтажем каналізації та земляними роботами.

Олена Когут – викладачка Сумського фахового коледжу мистецтв і культури імені Бортнянського, солістка-органістка Сумської обласної філармонії, артистка оркестру Сумського національного академічного театру драми та музичної комедії ім. Щепкіна.

Людмила Ващенко – приватна нотаріуска, колишня очільниця юстиції Сумської області.

"Справжня лідерка, професіонал та людина високих моральних принципів – саме такою Людмила Володимирівна назавжди залишиться в памʼяті всіх, хто її знав", – написали про загиблу в Міністерстві юстиції.

Людмила Гордієнко – заступниця начальника відділу перевірок у сфері матеріального виробництва управління податкового аудиту Головного управління Державної податкової служби у Сумській області.

Марина Чудеса – вчителька біології та основ здоровʼя у Сумській школі №2.

Загинула разом із мамою, коли зупинились надати допомогу постраждалим після першого удару.

"Під час обстрілу балістикою загинула Чудеса Марина Олександрівна – світла, добра, весела людина, яка завжди готова прийти на допомогу. Бажаючи врятувати життя інших, загинула разом з мамою", – написали у школі №2.

Людмила Миколаївна Сергієнко – мама Марини Чудеси.

Анатолій Нелін, 73 роки.

"Дякую всім друзям, хто допоміг його знайти. Цілий день шукали", – написала його дочка, депутатка Сумської міської ради Ірина Рибальченко.

Анжеліка Садовська.

"Світла і життєрадісна людина. Дбайлива донька, любляча мати і турботлива жінка", – написала її знайома Світлана Фатницька.

Микола Романенко – водій, їхав в автобусі разом з дружиною. Жінка вижила, перебуває в лікарні.

Микола Леон – водій автобуса КП "Електроавтотранс", який спалахнув внаслідок обстрілу. Чоловік загинув разом із більшістю пасажирів.

Олександр Сибільов.

"Обірвалося життя мого кума, доброго, життєрадісного та завжди готового допомогти", – написав Євген Руднєв.

Тетяна Кваша, 65 років.

"Після першого "прильоту" мама була ще на зв’язку… Зв’язок обірвався після другого "прильоту", як і моє життя", – написала її донька.

Олена Обравіт – працівниця закладу харчування на вул. Театральній.

Аліна Гречаніченко (Лисенко), 34 роки. У неї залишився чоловік і син.

Владислав Тарарум. У нього залишилася дружина та син.

Юрій Юла – полковник, комбриг 27-ї бригади, кавалер ордена Богдана Хмельницького III ступеня.

"Юрій Юла – справжній бойовий командир, професіонал своєї справи та взірець для інших", – написали у Бердичівській РВА.

Світлана Штепа і Дарія Лобода, 19 років. Студентки навчально-наукового медичного інституту СумДУ.

Дарія була головою студентського самоврядування. Дівчата займалися волонтерством, добре навчалися.

Юлія Єлшанська, 30 років – мама двох дітей.