"Багато людей поранило склом": розповідь лікарки Центру кардіології, яка бачила обстріл "Охматдиту"
Унаслідок російського обстрілу Києва 8 липня постраждав сусідній з "Охматдитом" медзаклад – Центр дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України.
Дитяча кардіологиня Вікторія Набієва, яка була очевидицею прильоту, розповіла "УП. Життя" про події.
За словами Вікторії, у Центрі дитячої кардіології та кардіохірургії вибило вікна та двері, але загиблих немає.
"Я побачила вибух, величезний стовп пилюки, який піднявся вверх, і каміння, яке падає з корпусу "Охматдиту". Я забігла всередину. Оскільки в нас теж є пацієнти, обидві операційні працювали, і якраз вікна виходили на той корпус, де стався приліт. Я побігла допомагати. У нас повилітали всі вікна і двері. Дуже багато скла. Багато людей поранило склом. І приходили з "Охматдиту" діти, яким потрібна була допомога", – розповіла лікарка.
За її словами, лікарі центру дитячої кардіології допомагали розбирати завали "Охматдиту", а потім цивільних попросили покинути місце удару.
Вікторія каже, що в обстріляному корпусі "Охматдиту" половина будівлі зруйнована, а друга половина – у великих тріщинах. Пацієнтів "Охматдиту" розвозять по інших лікарнях.
"В наших операційних діти не постраждали, але операції довелося завершити без втручання, тому що вони тривають по 7-8 годин, а там уже не було умов, щоб їх робити...
Уже декілька годин, відколи стався обстріл, постійно приїжджають нові швидкі й забирають дорослих і дітей з "Охматдиту", – додала Вікторія.
Нагадаємо, 8 липня росіяни влучили у корпус із відділенням токсикології НДСЛ "Охматдит". Згодом зʼявилася інформація, що діти були у підвалі під час обстрілу, а лікарі – у коридорі.
Станом на 14:28 мер Києва Віталій Кличко повідомив про 2 загиблих в "Охматдиті" – обоє дорослі, зокрема одна лікарка.
Також у лікарні "Охматдит" 16 постраждалих, 7 з яких – діти. 15 постраждалих госпіталізували, додав міський голова.
Працівники "Охматдиту" опублікували реквізити, за якими можна фінансово допомогти лікарні.