У гнізді не Грицько, а Одарка з іншим птахом: вчені ошелешили фанатів зіркової пари лелек з Полтавщини

У гнізді зіркових лелек на Полтавщині, за яким цілодобово ведуть відеоспостереження, насправді можуть бути не Грицько та Одарка, а Одарка з іншим птахом.

Дослідники припускають, що 22 березня у гніздо в селі Леляки Пирятинської громади повернувся не улюбленець публіки Грицько, а лише Одарка.

Опісля до неї міг приєднатися інший молодий самець, розповів співробітник Національного природного парку "Пирятинський" Анатолій Подобайло у коментарі "Суспільному".

Зазвичай першим з вирію повертається самець, але цьогоріч ситуація змінилася. Цієї весни лелеку, який з’явився у гнізді 22 березня, спочатку прийняли за Грицька.

Грицько та Одарка Грицько та Одарка Грицько та Одарка Грицько та Одарка Грицько та Одарка

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Та незабаром прилетів ще один птах, і дослідники вирішили: ймовірно, першою повернулася Одарка, а новий птах – її молодий партнер. Попри це, імена для пари залишаться незмінними.

"Пара склалася, і для нас він – Грицько, а вона – Одарка, попри багато загадкових фактів та питань, на які поки немає відповідей. А, може, й не буде. Але будуть нові спостереження. І, здається, у новому сезоні буде багато чого по-новому, не так, як минулоріч. Будемо спостерігати, бо прогнози – справа невдячна", – розповідають у нацпарку "Пирятинський".

Нагадаємо, за гніздом Грицька та Одарки у Національному природному парку "Пирятинський" третій рік поспіль ведеться онлайн-спостереження.

За період 2022-2024 років Грицько та Одарка стали батьками для 12 пташенят, а в серпні 2024 року птахи вчергове відлетіли у вирій.