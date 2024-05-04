Поповнення в крилатій родині: у лелек Одарки та Грицька вилупилося перше пташеня

Уперше лелеченя можна було побачити близько 6:15 ранку.

Зранку 4 травня у лелечій сім'ї Грицька та Одарки з Полтавщини вилупилося перше пташеня.

Близько 6:15 ранку на відеотрансляції з гнізда вперше вдалося помітити щойно вилуплене пташеня. Ще чотири яйця поки чекають свого часу.

Під час вилуплення в гнізді були обидвоє новоспечених батьків – Одарка та Грицько. Вони продовжують по черзі висиджувати яйця: поки один птах літає в пошуках їжі чи матеріалів для покращення гнізда, інший береже потомство.

Глядачі можуть спостерігати за вилупленим лелеченям, коли птах, який висиджує яйця, встає з місця. Пташеня поки не має достатньо сил, аби піднятися на ноги, але активно спілкується з батьками.

Родина перелітних птахів мешкає в Пирятинській громаді на Полтавщині. З їхнього гнізда, розташованого посеред населеного пункту, ведуть цілодобову трансляцію. На початку квітня у гнізді лелек з’явилося п'ять яєць.

Раніше ми розповідали, як подбати про лелек, які оселилися на подвір’ї та як поводитися, якщо птахи викинули пташенят з гнізда.