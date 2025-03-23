Перша ніч удома: зірковий лелека Грицько повернувся до рідного гнізда на Полтавщині

22 березня зірковий лелека Грицько вперше цієї весни повернувся до села Леляки Полтавської області.

Птах уже всьоме поспіль з 2019 року прилетів до рідного гнізда, звідки дослідники ведуть цілодобову відеотрансляцію. Повернення Грицька підтвердили в соцмережах Національного природного парку "Пирятинський".

"Нарешті глядачі третього сезону онлайн-спостережень дочекалися господаря гнізда, а тепер черга за Одаркою. А поки вона в дорозі, Грицько купається у хвилі вдячних слів і зворушливих відгуків від своїх шанувальників", – написала дослідниця птахів Ірина Саражинська.

Цілодобовий стрім з гнізда лелек триває на YouTube-каналі "Лелека Грицько". Також новини про пару птахів публікують у Telegram-каналі "Лелеки Грицько та Одарка".

Грицько та Одарка Грицько та Одарка Грицько та Одарка

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Кілька днів тому, 20 березня, до гнізда на кілька хвилин прилетів якийсь лелека – Ірина Саражинська припускає, що то був не Грицько, але це точно перший лелека, який з'явився перед камерою в цьому сезоні.

Нагадаємо, у 2024 році Грицько прилетів додому 19 березня о 17:43, а Одарка – 23 березня о 15:34. У травні того року в сім’ї Грицька й Одарки вилупилося перше пташеня.

Раніше "Українська правда" побувала в гостях у Грицька й Одарки та розповіла, як живе, кохається і взаємодіє з туристами "зіркова пара" лелек.