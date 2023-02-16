Журналістка Мирослава Гонгадзе отримає премію за етику Inamori Ethics Prize 2023

Українська журналістка та правозахисниця Мирослава Гонгадзе отримає премію за етику Inamori Ethics Prize 2023.

Мирославу нагородить Міжнародний центр етики та досконалості Inamori при Університеті Case Western Reserve, повідомляють в установі.

Премію Inamori Ethics Prize з 2008 року присуджують видатним міжнародним етичним лідерам, чиї дії та вплив допомогли людству.

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Мирослава Гонгадзе – українська журналістка, вдова засновника "Української правди" Георгія Гонгадзе та керівниця мовлення "Голосу Америки" у Східній Європі. З 2015 року по 2022-й Мирослава Гонгадзе очолювала українську службу "Голосу Америки".

Також Мирослава Гонгадзе є постійним членом капітули журналістської Премії імені Георгія Гонгадзе, заснованої у 2019 році.

Фото: Myroslava Gongadze/Facebook

Мирослава Гонгадзе активно цікавилась правовою тематикою, навчалась у Львівському національному університеті імені Івана Франка та отримала ступінь магістра з цивільного права.

Наприкінці 1990-х років вона працювала над матеріалами проти адміністрації Леоніда Кучми разом зі своїм чоловіком, журналістом Георгієм Гонгадзе.

У 2000 році, невдовзі після заснування "Української правди", Георгій Гонгадзе був викрадений і вбитий.

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Мирослава продовжувала вимагати справедливості для покійного чоловіка, до вбивства якого була причетна адміністрація Кучми. У 2002 році вона подала позов проти уряду Кучми до Європейського суду з прав людини і виграла справу.

"Виступ Мирослави Гонгадзе проти авторитарної влади та суперечки, що виникли внаслідок цього трагічного злочину, стали основними каталізаторами Помаранчевої революції 2004 року", – кажуть в Inamori.

Після вбивства чоловіка Мирослава Гонгадзе з доньками отримала політичний притулок у США у 2001 році. Наразі журналістка працює в Україні.

"Мирослава продовжує демонструвати світове етичне лідерство в журналістиці як теле- і радіокореспондентка "Голосу Америки" (VOA) з 2004 року, кореспондентка "Радіо Свобода", а також як запрошена наукова співробітниця Університету Джорджа Вашингтона і Гарвардського університету", – пишуть про неї.