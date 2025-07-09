У Києві 60-річний чоловік оголився на пляжі перед дітьми: йому проведуть психіатричну експертизу

Оголосили про підозру киянину, який оголився перед дітьми на пляжі

У Києві на пляжі "Гідропарку" чоловік оголився перед дітьми. Йому проведуть психіатричну експертизу.

Про це повідомили у Київській міській прокуратурі та поліції Києва.

Відео інциденту днями поширили у соцмережах. Однак насправді запис зробили ще минулого місяця.

За даними слідства, 5 червня на території пляжу "Дитячий" 60-річний місцевий мешканець помітив компанію малолітніх дітей, які там відпочивали. Він повністю роздягнувся та почав демонструвати їм свій статевий орган.

Чоловіку повідомили про підозру у вчиненні розпусних дій щодо малолітніх осіб за частиною 2 статті 156 Кримінального кодексу України. Її санкція передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від 5 до 8 років.

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Наразі чоловік перебуває під наглядом психіатра в одній з лікарень Київської області.

Щоб встановити стан підозрюваного, йому проведуть комплексну психолого-психіатричну експертизу. Прокурори вже звернулись до суду та просять витребувати у лікарні медичну документацію чоловіка.

Нагадаємо, на Житомирщині правоохоронці викрили 57-річного чоловіка, який розбещував дитину та примушував її зніматися в порнографічних відео.