На Житомирщині викрили 57-річного чоловіка, який примушував дитину зніматися в порнографії
На Житомирщині правоохоронці викрили 57-річного чоловіка, який розбещував дитину та примушував її зніматися в порнографічних відео.
За даними Житомирської обласної прокуратури, чоловік познайомився з малолітньою дівчинкою в інтернеті й тиснув на неї, щоб вона надіслала йому інтимні відео за своєї участі.
Опісля чоловік зустрівся з дитиною, на власному авто відвіз до лісосмуги та вчинив щодо неї розпусні дії, записавши це на камеру.
"За процесуального керівництва ювенального прокурора Бердичівської окружної прокуратури місцевому жителю повідомлено про підозру", – кажуть правоохоронці.
Під час обшуку на домашньому комп’ютері чоловіка знайшли понад 400 графічних файлів та відео, які містять дитячу порнографію.
Також правоохоронці виявили, що чоловік протягом кількох років відвідував заборонені сайти, звідки скачував подібні відео.
Нещодавно фігуранту обрали запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту.
Злочин розслідують за трьома статтями:
- ч. 2 ст.156 Кримінального кодексу (розбещення малолітніх);
- ч. 4 ст. 301 Кримінального кодексу (умисне одержання доступу до дитячої порнографії);
- ч. 1 ст. 301-1 Кримінального кодексу (примушування малолітньої до участі у створенні відео порнографічного характеру).
"Найтяжча" стаття передбачає від 8 до 12 років увʼзнення із забороною обіймати певні посади на строк до 3 років.
Нагадаємо, нещодавно фотографа з Івано-Франківська звинуватили у розбещенні дітей і сексуальному насильстві: поліція почала перевірку.