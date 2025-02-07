На Житомирщині викрили 57-річного чоловіка, який примушував дитину зніматися в порнографії

На Житомирщині правоохоронці викрили 57-річного чоловіка, який розбещував дитину та примушував її зніматися в порнографічних відео.

За даними Житомирської обласної прокуратури, чоловік познайомився з малолітньою дівчинкою в інтернеті й тиснув на неї, щоб вона надіслала йому інтимні відео за своєї участі.

Опісля чоловік зустрівся з дитиною, на власному авто відвіз до лісосмуги та вчинив щодо неї розпусні дії, записавши це на камеру.

"За процесуального керівництва ювенального прокурора Бердичівської окружної прокуратури місцевому жителю повідомлено про підозру", – кажуть правоохоронці.

Під час обшуку на домашньому комп’ютері чоловіка знайшли понад 400 графічних файлів та відео, які містять дитячу порнографію.

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Також правоохоронці виявили, що чоловік протягом кількох років відвідував заборонені сайти, звідки скачував подібні відео.

Нещодавно фігуранту обрали запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту.

Злочин розслідують за трьома статтями:

ч. 2 ст.156 Кримінального кодексу (розбещення малолітніх);

ч. 4 ст. 301 Кримінального кодексу (умисне одержання доступу до дитячої порнографії);

ч. 1 ст. 301-1 Кримінального кодексу (примушування малолітньої до участі у створенні відео порнографічного характеру).

"Найтяжча" стаття передбачає від 8 до 12 років увʼзнення із забороною обіймати певні посади на строк до 3 років.

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Нагадаємо, нещодавно фотографа з Івано-Франківська звинуватили у розбещенні дітей і сексуальному насильстві: поліція почала перевірку.