Пригостив алкоголем і запросив додому: жителя Київщини затримали за зґвалтування 15-річної дівчини

Чоловікові загрожує від семи до 12 років ув'язнення

На Київщині затримали 34-річного чоловіка за підозрою у зґвалтуванні 15-річної дівчини.

Насильство над підліткою він вчинив у себе вдома, перед тим пригостивши її алкоголем, повідомила пресслужба поліції Київщини.

Як встановили слідчі, кривдник познайомився з дівчиною в магазині на Обухівщині. Він пригостив підлітку алкоголем і запропонував піти до себе додому.

Після цього чоловік повів дівчину до кімнати. Скориставшись тим, що поруч нікого не було і дівчина не могла покликати на допомогу, він вчинив над нею сексуальне насильство.

Згодом до правоохоронців із заявою звернулась матір постраждалої. Поліцейські розшукали і затримали зловмисника.

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Йому повідомили про підозру за фактом зґвалтування, вчиненого стосовно неповнолітньої особи (ч. 3 ст. 152 Кримінального кодексу України). Чоловікові загрожує від 7 до 12 років ув’язнення.

У суді йому вже обрали запобіжний захід – він перебуватиме під вартою.

Нагадаємо, тиждень тому на Київщині затримали ще одного ґвалтівника – 50-річного чоловіка, який вчинив сексуальне насильство щодо малолітньої доньки своєї співмешканки.