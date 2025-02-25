Океани нагріваються, але вода з них випаровується менше: вчені проаналізували нову тенденцію

Загальний кругообіг води на Землі не став слабшим

Вчені виявили несподівану тенденцію: попри зростання температури поверхні океанів, обсяг випаровування води зменшується.

Про це свідчать результати дослідження, опублікованого у журналі Geophysical Research Letters, пише IFL Science.

Понад 45 років спостерігалося стійке підвищення температури поверхні океанів. За класичними уявленнями, це мало б збільшувати випаровування і, відповідно, посилювати кількість опадів. Однак із 2008 по 2017 рік кліматологи зафіксували протилежну тенденцію: зниження рівня випаровування води з океанів зменшилося, незважаючи на подальше нагрівання водних мас.

Дослідники під керівництвом доктора Ма Нін з Китайської академії наук пов'язують цю ситуацію з так званим "заспокоєнням вітру" (wind stilling).

"Зменшення швидкості вітру може бути пов’язане з природними коливаннями кліматичної системи Землі. Отже, падіння рівня випаровування не слід розцінювати як ознаку послаблення глобального гідрологічного циклу (тобто загальний кругообіг води на Землі не став слабшим)»" – зазначає Ма.

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На думку дослідників, ця тенденція не є універсальною.

Науковці використовували супутникові дані та атмосферні проби, зібрані у різних океанічних регіонах між 60° північної і 60° південної широти.

Виявилося, що у двох третинах цих регіонів рівень випаровування знизився саме через послаблення вітрів, які є важливим фактором перетворення води на водяну пару.

До 2008 року ситуація була класичною: підвищення температури води супроводжувалося активнішим випаровуванням. Але після цього процес змінився, і тепер вчені уважно стежать за тим, чи є ця тенденція короткочасною, чи стане постійною особливістю клімату.

Якщо зниження випаровування з океанів триватиме, це може мати серйозні наслідки для кліматичних умов на суші.