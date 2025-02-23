Кліматична криза прискорила танення льодовиків удвічі: з 2000 року вони втратили 7 трильйонів тонн

Вчені кажуть, що з 2000-го року льодовики Європи зменшилися на 39%

Зміна клімату значно прискорює танення гірських льодовиків у світі. За підрахунками вчених, тепер крижані покриви зменшуються в понад два рази швидше, ніж на початку 2000-х років.

Про це йдеться в дослідження, яке опублікували в журналі Nature, інформує Associated Press.

Вплив потепління на льодовики вчені вивчали на основі 233 оцінок змін їхньої ваги. Дослідники встановили, що з 2000 року льодовики по всьому світу втратили понад сім трильйонів тонн своєї маси.

Науковці підрахували, що з 2000 по 2011 рік світові льодовики втратили приблизно 255 мільярдів тонн льоду. Однак протягом наступного десятиліття ці показники збільшилися до 346 тонн.

За останні кілька років танення прискорилося ще більше, досягнувши рекордних 604 мільярдів тонн у 2023 році.

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"Люди повинні знати і, можливо, перейматися через те, що льодовики відступають і зникають. Швидкість цієї втрати, здається, прискорюється", – пояснив співавтор роботи, працівник Геологічної служби Данії та Гренландії Вільям Колган.

Також дослідження показало, що серед 19 проаналізованих регіонів найшвидше тануть льодовики на Алясці. При цьому вони втрачають щорічно близько 67 мільярдів тонн, спричиняючи найбільшу чисту втрату льоду.

За останні 24 роки льодовики Європи втратили найбільший відсоток – наразі вони на 39% менші за розмірами, ніж у 2000-му році.

"Льодовими є аполітичними та неупередженими вартовими кліматичних змін, і їхнє зменшення відображає чітку картину прискореного потепління", – сказала професорка Саймона Фрайзера (Канада), яка не брала участі в дослідженні.

За словами вченого з Університету Колорадо (США) Теда Скамбоса, раніше льодовики змінювали свої розміри через локальні чинники, а не через зміни клімату. Тепер покриви льоду скорочуються через вплив інших факторів.

"Це пов'язано зі збільшенням парникових газів, спричиненим безпосередньо спалюванням вугілля, нафти та природного газу", – пояснив Тед Скамбос, який не брав участі в дослідженні.

Вільям Колган додав, що подекуди люди використовують талу воду на свою користь, однак, за його словами, незабаром льодовики досягнуть точки неповернення.

Автори роботи пояснюють, що танення льодовиків більше сприяє підвищенню рівня моря, ніж втрата крижаних покривів у Гренландії чи Антарктиді.

"[Втрати льодовиків у 2023 році] звучать неймовірно, але через 10 років це може здатися досить нормальним", – вважає Вільям Колган.

Раніше науковці з'ясували, що умови, які спричинили формування на Землі льодовиків, рідкісні і вимагають одночасного існування багатьох складних процесів.