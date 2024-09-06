Допомагав із відповідями на іспиті: у Києві затримали на хабарі проректора приватного вишу

У Києві затримали проректора одного з приватних університетів під час отримання 2000 доларів хабара

У Києві затримали на хабарі проректора одного з приватних університетів. За сприяння у вступі на стаціонар він зажадав від абітурієнта 2000 доларів.

Про це повідомила Київська міська прокуратура.

Як зазначають у прокуратурі, для успішного вступу проректор з господарсько-комерційної діяльності одного з університетів Києва допомагав чоловіку з правильними відповідями під час складання вступних іспитів.

"Необхідність заплатити гроші підозрюваний також пояснив тим, що зараз дуже багато охочих стати студентами саме серед чоловіків, тож окрім документів та складених вступних іспитів потрібні ще й гроші", – кажуть у прокуратурі.

Проректора університету затримали в момент отримання грошей. Йому вже повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення членами приймальної комісії університету – частина 3 статті 3692 КК України.

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