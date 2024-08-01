У Харкові викрили на хабарі викладача вишу: за навчання на магістра він вимагав 10 тисяч доларів

У Харкові викладача одного з місцевих вишів спіймали на хабарі

Правоохоронці викрили на хабарі завідувача кафедри в одному з харківських вишів. За гроші він обіцяв допомогти зі вступом і навчанням на магістратурі.

Науковцю оголосили про підозру, повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

Згідно з даними слідчих, дізнавшись про намір чоловіка вступати на навчання до закладу, працівник вишу повідомив, що це буде коштувати 10 тисяч доларів США.

"У цю суму, крім можливості уникнення мобілізації до лав ЗСУ, за словами підозрюваного, входила "підтримка" під час вступної кампанії та вирішення усіх "проблемних питань".

Чоловік вимагав 10 тисяч доларів США за допомогу зі вступом та навчанням у магістратурі Харківська обласна прокуратура

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Також завідувач кафедри підкреслив, що у разі відмови передати гроші чоловік взагалі не зможе вступити до вищого навчального закладу", – розповіли у Харківській обласній прокуратурі.

Завідувача кафедри затримано після того, як він отримав неправомірну грошову винагороду, кажуть прокурори. Наразі підозрюваному обирають запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Триває досудове розслідування.

Раніше ми розповідали, що у Кропивницькому викрили на хабарі керівника "Театру корифеїв". Чоловік брав гроші за працевлаштування до закладу.