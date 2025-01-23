"Доброта" і "слей": Оксфордський словник назвав головні дитячі та сленгові слова 2024 року

Оксфордський словник оголосив "доброту" дитячим словом 2024 року. А "слей" стало найпопулярнішим серед сленгу.

Як зазначають в Oxford University Press, щоб обрати слово року, мовні експерти опитали понад 6 тисяч британських дітей віком від 6 до 14 років. До шорт-ліста потрапили "доброта", "штучний інтелект" та "конфлікт".

Найбільше голосів набрала "доброта" – 61%. Чверть дітей проголосували за "штучний інтелект" і лише 7% – за "конфлікт".

Коли діти обирали "доброту", то часто вживали такі слова, як-от "потрібно" і "слід": "У світі стільки всього відбувається, що всім нам потрібно бути добрими одне до одного".

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Водночас згадки про насильство та конфлікти підкреслили, наскільки діти чутливі до подій у світі.

"З попередніх років ми знаємо, що молодь дуже добре усвідомлює великі проблеми, які можуть розділити нас як суспільство, і розуміє важливу роль, яку мова відіграє в об'єднанні людей.

Цей вибір свідчить про щось більш особисте: про усвідомлення дітьми проблем психічного здоров'я та прихованих викликів, з якими можуть зіштовхуватися інші", – наголосила представниця Oxford University Press Андреа Квінсі.

Також дослідження показало, що діти з ентузіазмом сприймають ШІ. 53% тих, хто голосував за "штучний інтелект", були "захопленими" або "оптимістично налаштованими" щодо нього. Однак деякі діти висловлювали занепокоєння щодо фальшивого онлайн-контенту та "суперінтелекту".

Найпопулярнішим сленговим словом року стало "слей", яке використовують на позначення захоплення та схвалення. Йому віддали перевагу 28% опитаних.

Слова "сигма" (для опису самодостатньої та незалежної людини) і "скібіді" (безглуздий та іноді зневажливий вислів) посіли друге і третє місця з 16% та 15% голосів.

Нагадаємо, словом 2024 року за версією Оксфордського словника стало "brain rot". Воно відображає занепокоєння щодо нескінченного скролінгу в соціальних мережах та популярності неякісного контенту.