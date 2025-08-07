"Описують як товар": окупанти створили онлайн-каталог з українськими дітьми з Луганщини

Окупанти створили онлайн-каталог з українськими дітьми з Луганщини. Там розміщені їхні фото та опис характеру. "Відфільтрувати" дітей можна навіть за кольором очей.

Про це повідомив керівник організації Save Ukraine, яка бере участь у поверненні викрадених дітей, Микола Кулеба.

Каталог розміщений на сайті так званого "Міністерства освіти і науки ЛНР". У ньому можна "вибрати" собі дитину на усиновлення, спираючись на фото з підписами, в яких розповідається про її характер та захоплення.

"Вони описують дітей як товар: "слухняна", "спокійна" тощо. Уявіть лише – ви можете відфільтрувати дітей не тільки за статтю, але й за кольором очей та волосся!

Те, як вони описують наших українських дітей, не відрізняється від каталогу рабів. Це справжня торгівля дітьми у XXI столітті, яку світ має негайно зупинити", – зазначив Кулеба.

Більшість дітей з "каталогу" народилися на Луганщині ще до її окупації й мали українське громадянство. Керівник Save Ukraine розповідає, що батьків деяких дітей вбила окупаційна влада, іншим – просто зробили російські документи, щоб легалізувати викрадення.

"Коли росіяни на переговорах вимагають списки викрадених українських дітей, їм достатньо просто передати базу з сайту їхнього ж Луганського "міністерства освіти". Вся доказова база їхніх злочинів – прямо на їхніх офіційних ресурсах", – додає він.

Нагадаємо, команда фахівців з Єльського університету (США) підрахувала, що близько 35 тисяч українських дітей, яких вважають безвісти зниклими, утримують в Росії або на окупованих територіях.

Багатьох з них могли усиновити, перевести до військових таборів чи у дитячі будинки.