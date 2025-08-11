Окупанти вивезли до РФ 15 дітей з Миколаївщини: деталі примусової депортації

Окупанти вивезли до Анапи 15 українських дітей з Миколаївщини

Російські військовослужбовці незаконно вивезли 15 українських дітей з Новопетрівки, що на Миколаївщині. Їх депортували через окупований Крим до Анапи на території РФ.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

Слідчі встановили, що під час окупації Новопетрівки у місцевій спеціальній школі залишалося 15 дітей:

десятеро з них були позбавлені батьківського піклування;

двоє були сиротами;

ще двоє потрапили до закладу через складні життєві обставини;

одна дитина на момент депортації була усиновлена громадянами США.

З перших днів захоплення селища окупанти регулярно приходили до школи, щоб перевірити наявність та кількість дітей. У липні 2022 року директорка навчального закладу, побоюючись за безпеку школярів, почала шукати можливість евакуювати їх на підконтрольну Україні територію.

Дізнавшись про це, озброєні військові РФ прибули до школи, допитали жінку та встановили контроль над закладом, щоб завадити вивезенню дітей.

Наступного дня близько двадцяти озброєних окупантів примусово перевезли дітей разом із директоркою та її чоловіком у глиб окупованої території – до селища Степанівка на Херсонщині. Там вони перебували три місяці.

У жовтні того ж року двоє колаборантів, погрожуючи насильством, організували їхнє переміщення.

Спочатку їх перевезли зі Степанівки до річкового вокзалу Херсона, далі човном до Олешок, а потім автобусом через Армянськ до залізничної станції Джанкоя. Там дітей зустріли представники окупаційної влади та співробітники МНС РФ. Того ж дня окремим вагоном потяга їх депортували до міста Анапа в Краснодарському краї РФ.

"Дітей щодня піддавали ідеологічному тиску: примушували співати гімн країни-агресорки, брати участь у заходах з нав’язуванням проросійських поглядів, забороняли спілкуватися українською мовою, користуватися українською символікою.

Слідство встановило, що жодних об’єктивних підстав для "евакуації" не було. Діти не потребували медичної допомоги чи додаткового обстеження, у школі було бомбосховище, запаси продуктів, ліків і засобів гігієни, а ситуація в населеному пункті залишалася стабільною", – розповіли в Офісі Генпрокурора.

Правоохоронці провели комплексне розслідування цього воєнного злочину. Зокрема встановили повний маршрут незаконного переміщення дітей, ідентифікували причетних, серед яких військовослужбовець РФ та двоє колаборантів з тимчасово окупованої Херсонщини.

Дії обвинувачених кваліфіковані як порушення законів та звичаїв війни. Насильницьке переміщення цивільних осіб з окупованої території, особливо дітей, є грубим порушенням ст. 49 IV Женевської конвенції 1949 року та воєнним злочином відповідно до міжнародного гуманітарного права, кажуть в Офісі Генпрокурора.

Обвинувачених внесено до санкційних списків, а обвинувальний акт передано до суду за частиною 2 статті 28 та частиною 1 статті 438 Кримінального кодексу України.

Усіх депортованих дітей вдалося вивезти з території Росії у безпечні місця за кордоном. Дитина, яку всиновили громадяни США, наразі перебуває поряд з ними.