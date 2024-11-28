Номінантка "УП 100" Олена Риж запустила відеоподкаст про війну та людей на ній

На платформі "Характер" стартував новий відеоподкаст "Думки на стіл", ведучою якого стала Олена Риж – штурмовичка, бойова медикиня 47 ОМБр "Маґура" та номінатка премії "УП 100".

"Думки на стіл" – це серія розмов із військовими, волонтерами, членами їхніх родин та активістами.

Учасники діляться своїм досвідом, обговорюють емоції, побут на фронті та життя між війною і миром.

Особливістю подкасту став формат, у якому гості грають у Дженгу (настільна гра, в якій гравці по черзі витягують дерев'яні блоки з вежі та кладуть їх нагору). Кожен витягнутий блок у подкасті – це запитання, яке може поставити один учасник іншому.

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Гостем першого випуску став Серж Хуцану – військовослужбовець і фотограф. Він розповів про своє рішення піти на фронт, одруження під час війни та мрію про дітей.

Нагадаємо, нещодавно "Українська правда" представила свій другий в історії рейтинг лідерів – сотню українців, які роблять найбільший внесок у незалежність і майбутнє України.

До списку суспільних лідерів увійшли, зокрема волонтерка та керівниця фонду Leleka Foundation Ірина Гук, начальниця медичної служби Третьої штурмової бригади Вікторія Ковач і керівниця Патронатної служби "Янголи" Олена Толкачова.