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Номінантка "УП 100" Олена Риж запустила відеоподкаст про війну та людей на ній

Анастасія Мосорко — 28 листопада, 15:09
Номінантка УП 100 Олена Риж запустила відеоподкаст про війну та людей на ній
Олена Риж запустила відеоподкаст

На платформі "Характер" стартував новий відеоподкаст "Думки на стіл", ведучою якого стала Олена Риж – штурмовичка, бойова медикиня 47 ОМБр "Маґура" та номінатка премії "УП 100".

"Думки на стіл" – це серія розмов із військовими, волонтерами, членами їхніх родин та активістами.

Учасники діляться своїм досвідом, обговорюють емоції, побут на фронті та життя між війною і миром.

Особливістю подкасту став формат, у якому гості грають у Дженгу (настільна гра, в якій гравці по черзі витягують дерев'яні блоки з вежі та кладуть їх нагору). Кожен витягнутий блок у подкасті – це запитання, яке може поставити один учасник іншому.

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Гостем першого випуску став Серж Хуцану – військовослужбовець і фотограф. Він розповів про своє рішення піти на фронт, одруження під час війни та мрію про дітей.

Нагадаємо, нещодавно "Українська правда" представила свій другий в історії рейтинг лідерів – сотню українців, які роблять найбільший внесок у незалежність і майбутнє України.

До списку суспільних лідерів увійшли, зокрема волонтерка та керівниця фонду Leleka Foundation Ірина Гук, начальниця медичної служби Третьої штурмової бригади Вікторія Ковач і керівниця Патронатної служби "Янголи" Олена Толкачова.

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