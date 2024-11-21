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Притула, Гресь, Терен: хто став суспільними лідерами України за версією УП 100

Ірина Батюк Віра Шурмакевич — 21 листопада, 12:20
Притула, Гресь, Терен: хто став суспільними лідерами України за версією УП 100
Головна редакторка УП Севгіль Мусаєва
Фото: Олександр Ратушняк, "УП"

"Українська правда" представила свій другий в історії рейтинг лідерів – сотню українців, які роблять найбільший внесок у незалежність та майбутнє України. У категорії "Суспільство" "Українська правда" відзначила 20 діячів.

До списку "УП 100" увійшли люди, які продовжують чинити опір в найжорстокішій війні XXI століття ціною надзусиль і самопожертви. Серед них – захисники, державні управлінці, представники громадянського суспільства і бізнесу, культурні діячі та спортсмени.

Внесок цих людей якнайкраще ілюструє цьогорічне гасло церемонії – "Поза межами можливого".

Список лідерів УП 100 у категорії "Суспільство"

Фото: Олександр Ратушняк
Фото: Олександр Ратушняк
Фото: Олександр Ратушняк
Фото: Олександр Ратушняк
Фото: Олександр Ратушняк
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Детальніше про номінантів "УП 100" в категорії "Суспільство" читайте у повному переліку.

Учасників оцінювали за такими критеріями:

  • внесок у перемогу й розбудову української державності;
  • вплив на суспільно-політичні процеси;
  • лідерство;
  • доброчесність.

Нагадаємо, вперше захід "УП 100" відбувся минулого року. Тоді до переліку ввійшли Президент України Володимир Зеленський, історик та директор Гарвардського українського наукового інституту Сергій Плохій та співачка Джамала.

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