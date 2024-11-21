Притула, Гресь, Терен: хто став суспільними лідерами України за версією УП 100
"Українська правда" представила свій другий в історії рейтинг лідерів – сотню українців, які роблять найбільший внесок у незалежність та майбутнє України. У категорії "Суспільство" "Українська правда" відзначила 20 діячів.
До списку "УП 100" увійшли люди, які продовжують чинити опір в найжорстокішій війні XXI століття ціною надзусиль і самопожертви. Серед них – захисники, державні управлінці, представники громадянського суспільства і бізнесу, культурні діячі та спортсмени.
Внесок цих людей якнайкраще ілюструє цьогорічне гасло церемонії – "Поза межами можливого".
Список лідерів УП 100 у категорії "Суспільство"
- голова фонду "Повернись живим" Тарас Чмут;
- заступник голови Меджлісу та політв’язень Наріман Джеял;
- засновник благодійної організації "Фонд Сергія Притули" Сергій Притула;
- журналіст-розслідувач і засновник Bihus.Info Денис Бігус;
- історик та професор УКУ Ярослав Грицак;
- волонтерка та керівниця фонду Leleka Foundation Ірина Гук;
- фотограф, воєнний кореспондент та засновник інтерактивного проєкту Donbas Frontliner Андрій Дубчак;
- начальниця медичної служби Третьої штурмової бригади Вікторія Ковач;
- керівниця Патронатної служби "Янголи" Олена Толкачова;
- співзасновниця благодійного фонду SavED Ганна Новосад;
- засновниця громадської організації Gen.Ukrainian Оксана Лебедєва;
- керівниця центру реабілітації та протезування Superhumans Ольга Руднєва;
- керівники громадської організації "Центр протидії корупції" Віталій Шабунін та Дар’я Каленюк;
- фотожурналістка та режисерка-документалістка Юлія Кочетова;
- дитячий щелепно-лицьовий хірург київського "Охматдиту" Олег Голубченко;
- голова благодійного фонду "Корпорація монстрів" Катерина Ножевнікова;
- співзасновники комунікаційної агенції Gres Todorchuk Ярослава Гресь та Олександр Тодорчук;
- ветеран, громадський діяч та призер "Ігор нескорених" Олександр "Терен" Будько;
- очільниця громадської організації Рух Veteranka Катерина Приймак;
- науковиця та директорка Інституту демографії та соціальних досліджень Елла Лібанова;
- керівниця американського благодійного фонду Razom та американська волонтерка українського походження Дора Хом’як.
Детальніше про номінантів "УП 100" в категорії "Суспільство" читайте у повному переліку.
Учасників оцінювали за такими критеріями:
- внесок у перемогу й розбудову української державності;
- вплив на суспільно-політичні процеси;
- лідерство;
- доброчесність.
Нагадаємо, вперше захід "УП 100" відбувся минулого року. Тоді до переліку ввійшли Президент України Володимир Зеленський, історик та директор Гарвардського українського наукового інституту Сергій Плохій та співачка Джамала.