Порушення мовного закону: від початку року омбудсмен отримав понад пів тисячі скарг
Від початку 2024 року Уповноважений із захисту державної мови отримав 569 звернень про порушення Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної".
Більшість з них (майже 50%) традиційно стосувалася порушень у сфері обслуговування.
Статистику звернень опублікували на сайті омбудсмена.
Найбільше скарг стосувалося відсутності української версії сайтів інтернет-магазинів та інтернет-представництв, порушення під час обслуговування та подання інформації про товари та послуги.
Розподіл інших звернень за сферами порушень:
▲ обслуговування споживачів – 47%;
▲ реклама, вивіски – 15%;
▲ освіта – 8%;
▲ охорона здоров’я – 6%;
▲ органи влади – 3%.
Попри чималу кількість звернень, Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь відзначає позитивні тенденції у сфері обслуговування.
"Якщо порівняти ці дані із аналогічним періодом минулого року, то в абсолютних цифрах кількість скарг у цій сфері зменшилася більш, ніж удвічі", – стверджує омбудсмен.
18 звернень надійшло щодо порушень в органах влади, 9 – в установах комунальної та державної форм власності. Минулого року постанови про адміністративні правопорушення у цій сфері склали 16,4% від загальної кількості.
Відомо, що найбільше скарг надійшло щодо Києва, Одеської та Харківської областей.
Нагадаємо, Уповноважений повідомив про зменшення кількості працівників офісу і просив оформлювати скарги відповідально.
Анна Коваленко, "УП. Життя"