На Кіровоградщині перевірили ліцей: на робочому місці немає медсестри, діти на подвір’ї під час тривоги

Офіс Уповноваженого з прав людини зафіксував порушення за результатами проведеного моніторингового візиту.

Під час моніторингового візиту до Добровеличківського ліцею "Лідер", що на Кіровоградщині, виявили порушення права дітей на харчування, охорону здоров’я та забезпечення освіти дітей із особливими потребами.

Про результати перевірки і зафіксовані порушення в освітньому закладі повідомив Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець.

Омбудсмен зазначив, що під час моніторингу Добровеличківського ліцею "Лідер" зафіксували незадовільний санітарний стан кухні. Зокрема на опублікованих фото видно продукти, які зберігають на підлозі. Лубінець також заявив, що приміщення кухні закладу потребує негайного приведення в належний вигляд.

У медичному кабінеті знайшли ліки із закінченим терміном придатності, водночас на робочому місці на момент перевірки медична сестра була відсутня.

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Моніторингова група виявила, що особові справи дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, належно не ведуться, а необхідне для окремих учнів інклюзивне навчання не організоване.

Крім того, після оголошення повітряної тривоги учні освітнього закладу перебували не в укритті, а на подвір’ї освітнього закладу.

Уповноважений запевнив, що листи реагування вже направили до місцевої селищної ради та відділу освіти.

"Адже всі діти повинні мати гідні умови для навчання й перебування!", – написав омбудсмен.

Добровеличківський ліцей "Лідер" – інституційний заклад освіти з дошкільним відділенням, початковою школою та гімназією, де перебувають діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування.

За інформацією із офіційного сайту освітнього закладу, станом на перше грудня 2022 року в ліцеї навчалися 224 учні.

Нагадуємо, від 24 лютого 2024 року статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, набули понад 13 тисяч дітей.