"Може становити загрозу": омбудсмен закликав батьків і вчителів не поширювати фото дітей у соцмережах

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець закликав батьків і вчителів відповідально ставитися до поширення знімків дітей у соціальних мережах.

Такі дії можуть порушувати право неповнолітніх на приватність і становити загрозу для їхньої безпеки.

"1 вересня – початок навчального року для школярів, батьків і вчителів. У цей час у соцмережах з’являється безліч фото дітей.

Водночас варто пам’ятати, що зображення дитини є її персональними даними, і їх публікація у відкритому доступі може становити загрозу для безпеки та приватності", – написав Лубінець.

Він також нагадав, що стаття 32 Конституції України гарантує кожній дитині право на приватність. Законодавство допускає обробку персональних даних неповнолітніх виключно в їхніх інтересах. Крім того, публікація фото з іншими дітьми можлива лише за згоди їхніх батьків або прикривши обличчя.

"Закликаю батьків та вчителів відповідально ставитися до поширення зображень дітей у соцмережах. Найкращий спосіб захистити дитину – утриматися від публікації її фото у відкритому доступі.

Дитина має право на приватність, і саме дорослі несуть відповідальність за її дотримання", – наголошує омбудсмен.

