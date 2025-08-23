- Як провести з дитиною останні дні літа?
- Перший клас: що повинні знати батьки?
- Що треба знати про організацію навчання?
- Булінг та насилля: як розпізнати та дати відсіч
- Як гарно виспатися, добре їсти і бути здоровим
- База виховання: не карати, не сварити за сльози, бути опорою
- Психологічна допомога для батьків
Вереснева лихоманка: добірка текстів для батьків, аби підготуватися до навчального року
Увесь серпень для батьків школярів відчувається як неділя: ще канікули і відпочинок, але от-от розпочнеться новий навчальний рік і змінить ритм життя не лише самого учня, а й всієї родини.
Це час для останніх приготувань, можливість "догуляти" канікули та перевірити, що забули перед початком навчання. Тільки без паніки: у вас ще є час надолужити те, що пройшло повз увагу.
Ми часто писали на теми, які будуть помічними усій родині у підготовці до школи. Аби вам було зручніше – зібрали їх усі разом.
Як провести з дитиною останні дні літа?
Аби останні дні літа максимально наповнили дитину ресурсом перед школою – проведіть їх разом цікаво і з користю. Психологиня Світлана Ройз пропонує ігри, активності, творчі заняття та прогулянки на кожен смак. Експертка також підказала, як зменшити рівень тривожності у дитини напередодні початку навчання та як налаштувати потрібний настрій – робочий та завзятий.
У Міністерстві охорони здоров’я також давали поради, як подбати дитину, аби зменшити стрес від початку уроків. Зокрема, пропонують додати у щоденну рутину більше руху та музики.
Перший клас: що повинні знати батьки?
Для кого цей серпень дуже особливий – то це для батьків майбутніх першокласників. Вони, певно, тривожаться більше за самих дітей.
Завбачливо зібрали для вас список навичок та вмінь, важливих для першокласника. Також у публікації ви знайдете невеликий тест, який допоможе зрозуміти стан дитини, "підсвітить" її тривоги та хвилювання й підкаже вам, на що звернути увагу, аби подбати про сина чи доньку перед навчанням.
Навчання ще не почалося, але ми радимо батькам майбутніх школярів прочитати про можливі труднощі з адаптацією. Можливо, це допоможе вам обрати тактику поведінки та попередити проблемні моменти; або ж краще зрозуміти дитину і раніше їх розпізнати.
Приємний бонус цього року – 5 тисяч від держави на шкільні закупи. Ох, які вони не зайві: ціна на один лише ранець стартує від тисячі гривень. Як отримати їх – читайте ось тут:
Що треба знати про організацію навчання?
Діти, чиї тати або мами – оборонці України, мають низку освітніх пільг, які можуть гарантувати першочергове зарахування, покриття вартості навчання, проживання в гуртожитку, оздоровлення влітку тощо. Тут можна перевірити, яка допомога від держави у сфері освіти передбачена законом.
Актуальне дистанційне навчання? Вам сюди! Тут нові норми щодо організації онлайн-класів, навчання онлайн за різними програмами та інші деталі дистанційного освітнього процесу.
Якщо все ще чуєте у школі про форму, ми маємо, що відповісти. Освітній обмудсмен пояснив, що не так з вимогою привести дитину в діловому одязі на уроки.
- "Ніяких "білих верхів". В освітнього омбудсмена пояснили, чи законно перевіряти шкільну форму дітей".
Булінг та насилля: як розпізнати та дати відсіч
Складне, страшне і надзвичайно болюче питання для усіх батьків школярів – булінг. Завжди жахливо і боляче дізнатися, що твою дитину цькують. Завдання дорослих – захистити і бути опорою. Ми описали процес подання заяви про булінг і відповіли на поширені питання щодо повідомлення про переслідування.
Психологи благодійного фонду "Голоси дітей" помітили, що останнім часом до них почастішали запити про щодо булінгу, особливо для дітей ВПО. У тексті для "Українська правда.Життя" вони пояснили, чому самі ці діти можуть опинитися в зоні ризику. Тут ви також знайдете відповіді на питання, як розпізнати булінг, що робити дорослим та як бути, коли булер – ваша дитина.
Ще одне питання, яке першочергово стосується підлітків та старших школярів – цифрова безпека. У цьому контексті та зважаючи на тривожні новини батькам важливо почитати публікацію зі штибу тих, які хай краще не знадобляться
Як гарно виспатися, добре їсти і бути здоровим
Хороше фізичне самопочуття – це база, маючи яку значно легше дбати про ментальне здоров’я. Перевірте, чи подбали ви про якісний режим дня для себе і дитини; чи зможете якісно відновитися після збільшення навантаження.
Якщо підйом спозаранку дається непросто – спробуйте щось із цього. Ану ж стане краще!
Маємо й поради, як відіспатися та відновитися, якщо ніч через країну 404 була недобра.
Якщо ви вже забули, який він – здоровий сон – ми напам’ятаємо. Ось цей текст допоможе вам оцінити свій відпочинок та зрозуміти, як якісно про нього подбати.
До речі, ви знали, що якісний сон має бути у повній темряві? Сон з нічником якісно відрізняється на гірше від відпочинку у кімнаті без джерел освітлення та з затемненими шторами. Пояснюємо, що робити, якщо дитина не може заснути без нічника.
- "Дитина не може заснути без нічника? Поради, як мінімізувати негативний вплив світла на якість сну".
Харчування також впливає на якість сну. Радимо почитати, як допомогти собі добре спати ще й їжею.
Раптом вам на "небесній лотереї" вам підкинули малоїжку – почитайте наш текст з "харчовими лайфхаками". Він актуальний і для дошкільнят, і для молодших школярів. Тут також список тривожних ознак, через які слід планувати похід до лікаря та поради, до якого спеціаліста звернутися, якщо у дитини проблеми з харчуванням.
З харчуванням і сном розібралися, принагідно нагадуємо вам про щеплення: перевірте, чи всі в порядку та, можливо, заплануйте рекомендовані. Тут ви знайдете діючий календар щеплень та дізнаєтеся про зміни до нього.
Ментальне здоров’я не менш важливе за фізичне, це факт. Однак, проблеми з ним не такі очевидні, а симптоми буває складно розпізнати. Робота з психологом – це чудова підтримка ментального здоров’я. Цей спеціаліст може допомогти пройти дитині через складні життєві етапи, як от народження молодшої дитини в сім’ї, розлучення батьків, адаптація до садочка чи школи, розлука з мамою чи татом через війну, переживання втрати, тощо.
База виховання: не карати, не сварити за сльози, бути опорою
Стрес, пов’язаний з початком навчального року, зміною режиму дня, додатковим навантаженням, може зробити дитину примхливішою, а вас – дратівливішими. Що тут сказати – буває, і це мине. Аби цей час минув максимально комфортно, нагадуємо про наші тематичні тексти. Один з них пояснює, чому карати дитину не ок та як це може нашкодити їй в майбутньому.
Сподіваємося, ви знаєте, що плакати треба і це навіть корисно. Ось тут можете почитати, чому забороняти плакати дитині жорстоко і нелюдяно.
Окрема категорія, яка потребує уваги – це підлітки. Вже не діти, ще не дорослі. Вони потребують уваги та підтримки ледь не як дошкільнята і водночас навіть не хочуть чути про допомогу батьків. Маємо текст, який допоможе підготуватися до підліткового періоду або зрозуміти своє чадо, яке ось саме увійшло в цей "прекрасний" час.
Також ми писали про те, як допомогти дитині впоратися з відчуттям самотності – дослідження показують, що дедалі більше підлітків по всьому світу страждають від цього і "тікають" в телефон чи ховаються за закритими дверима власної кімнати.
Психологічна допомога для батьків
Ці три посилання – вишенька на торті підготовки дитини до школи. На тлі серпневої метушні не забудьте подбати про себе, адже за правилами порятунку: спершу кисневу маску на себе.
Перевірте, а чи нема у вас випадково материнського вигорання. Тут ми перелічили ймовірні ознаки цього стану та поради, які допоможуть вийти з нього.
Ще один частий супутник батьків – тривожність. Якщо вона заважає вам жити, отже пора її приборкати. Привідкриваємо завісу до теми, яку не надто хочеться обговорювати зі сторонніми. Психіатр Євген скрипник розповідає, що відбувається з організмом у тривозі; коли треба вдатися до вживання антидепресантів та чому вино – не найкращий помічник, аби заспокоїтися.
- "Заспокійливі, сердечні краплі та алкоголь: як не варто боротися з тривожністю. 13 запитань до лікаря-психіатра"
І останнє: якщо раптом "накрило" важкими емоціями, тривогою, переживаннями – не чекайте, звертайтеся за допомогою одразу. Вам буде набагато легше вибратися з цього стану. Ось тут ви знайдете посилання, за якими можна отримати безкоштовну психологічну допомогу.