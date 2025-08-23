Вереснева лихоманка: добірка текстів для батьків, аби підготуватися до навчального року

Увесь серпень для батьків школярів відчувається як неділя: ще канікули і відпочинок, але от-от розпочнеться новий навчальний рік і змінить ритм життя не лише самого учня, а й всієї родини.

Це час для останніх приготувань, можливість "догуляти" канікули та перевірити, що забули перед початком навчання. Тільки без паніки: у вас ще є час надолужити те, що пройшло повз увагу.

Ми часто писали на теми, які будуть помічними усій родині у підготовці до школи. Аби вам було зручніше – зібрали їх усі разом.

Як провести з дитиною останні дні літа? Аби останні дні літа максимально наповнили дитину ресурсом перед школою – проведіть їх разом цікаво і з користю. Психологиня Світлана Ройз пропонує ігри, активності, творчі заняття та прогулянки на кожен смак. Експертка також підказала, як зменшити рівень тривожності у дитини напередодні початку навчання та як налаштувати потрібний настрій – робочий та завзятий. "Як підготувати дитину до школи та не вкрасти останні дні канікул: поради психологині" У Міністерстві охорони здоров’я також давали поради, як подбати дитину, аби зменшити стрес від початку уроків. Зокрема, пропонують додати у щоденну рутину більше руху та музики. "Як допомогти дитині повернутися до навчання: поради від МОЗ" .

Перший клас: що повинні знати батьки? Для кого цей серпень дуже особливий – то це для батьків майбутніх першокласників. Вони, певно, тривожаться більше за самих дітей. Завбачливо зібрали для вас список навичок та вмінь, важливих для першокласника. Також у публікації ви знайдете невеликий тест, який допоможе зрозуміти стан дитини, "підсвітить" її тривоги та хвилювання й підкаже вам, на що звернути увагу, аби подбати про сина чи доньку перед навчанням. "Як підготувати дитину до першого класу? Радить психолог" Навчання ще не почалося, але ми радимо батькам майбутніх школярів прочитати про можливі труднощі з адаптацією. Можливо, це допоможе вам обрати тактику поведінки та попередити проблемні моменти; або ж краще зрозуміти дитину і раніше їх розпізнати. "Перший клас не задався? Що робити, якщо дитина виявилася не готовою до школи" Приємний бонус цього року – 5 тисяч від держави на шкільні закупи. Ох, які вони не зайві: ціна на один лише ранець стартує від тисячі гривень. Як отримати їх – читайте ось тут: "Як отримати 5000 грн на "Пакунок школяра"? Пояснення Мінсоцполітики" .