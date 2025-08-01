Омбудсменка: Нам треба вже готуватися до скасування особливого статусу російської мови в Конституції

Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська виступає за скасування особливого статусу російської мови, який закріплений у Конституції.

Попри те, що це неможливо зробити під час дії воєнного стану, вона закликає до цього процесу готуватися вже.

Про це Івановська заявила в ефірі національного телемарафону.

За її словами, чинна Конституція не надає особливого статусу російській мові. Однак у статті 10, де йдеться про мови національних меншин та російської, вона виокремлюється і стоїть осібно.

"Проблема не лише у букві цієї статті, але й у тому, як її десятиліттями тлумачили та використовували для збереження домінування російської мови в публічному просторі, медіа та освіті.

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З огляду на багаторічну колоніальну політику, залишки російської мовної ієрархії, а також поширеність маніпуляцій з темою пригнічення російської мови, наразі постає питання дерусифікації, і в ширшому сенсі – деколонізації мовної політики. Відповідно через внесення певних змін в Конституцію", – каже мовна омбудсменка.

Івановська зазначила, що хоч під час воєнного стану змінити Конституцію не можна, це не привід для бездіяльності.

"Саме зараз треба починати роботу: готувати аналітичну базу, вести фахову дискусію, шукати конституційно вивірені формулювання, які позбавлять мову країни-агресора будь-якого привілейованого статусу в українському правовому полі.

Тут йдеться не про утиски, а про відновлення історичної справедливості", – наголосила Уповноважена.