"Скасувати особливий статус російської": мовна омбудсменка розповіла про перші кроки на посаді

Олену Івановську призначили на посаду після звільнення Тараса Кременя

Новопризначена Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська розповіла про ключові напрями, якими займатиметься на посаді.

Серед них – українська жестова мова, реінтеграція українців після деокупації та скасування "особливого" статусу російської, розповіла мовна омбудсменка в інтерв’ю "Укрінформ".

"Я окреслила для себе кілька ключових напрямів, які вважаю нагальними. Принципове завдання, яке має не лише гуманітарний, а і юридичний та символічний виміри – це захист української мови на окупованих територіях", – заявила Уповноважена.

За її словами, йдеться про фіксування мовних злочинів на ТОТ, їхня правова оцінка на національному та міжнародному рівнях, а також підготовка до мовної реінтеграції після звільнення захоплених Росією територій.

"Ідеться також про те, щоб засвідчити: мовна агресія РФ є частиною її збройної агресії. І ми маємо відповідати не тільки зброєю, а і словом – свідомим, державницьким, людяним", – вважає Івановська.

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Визнання української жестової мови як складника мовної політики – інше питання, розв’язанням якого займатиметься мовна омбудсменка. Івановська пообіцяла відновити міжвідомчу співпрацю, щоб актуалізувати законопроєкт №2340 "Про українську жестову мову". Також Уповноважена планує забезпечити повноцінний доступ до інформації українською людей з порушеннями слуху.

"Це питання мовної рівності, гідності і сучасного розуміння комунікації", – вважає Олена Івановська.

Мовна омбудсменка пообіцяла не залишити поза увагою функціонування української в еміграції, адже вважає важливою підтримку зв’язку громадян за кордоном із Батьківщиною через мову.

Також Івановська працюватиме над повноцінною інтеграцією державної в сучасні електронні сервіси, штучний інтелект, державні застосунки, інтерфейси, ігри та технології. Вона називає це "питанням ідентичності та конкурентоспроможності".

Уповноважена наголосила на важливості поваги до мов національних меншин. При цьому вона закликала до формування єдиного українськомовного простору.

"Необхідно усунути символічну нерівність у законодавстві, зокрема скасувати особливий статус російської мови (ймовірно, йдеться про 10 статтю Конституції України – ред.), яка в умовах збройної агресії РФ є не лише засобом комунікації, а й інструментом дестабілізації.

Конституційна модель мовної політики має бути узгоджена з реальністю війни та з прагненням українського суспільства до справжньої мовної рівності без колоніального спадку", – переконана Івановська.

Нова Уповноважена вважає, що мовна політика в Україні "має бути впевненою, але не авторитарною, чутливою до контексту, державною, але відкритою до співпраці з громадянським суспільством".

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"Ми маємо відмовитися від хибного протиставлення "м’яка сила чи силовий тиск". Успішна мовна політика – це рівновага між вимогою та підтримкою", – заявила мовна омбудсменка.

Нагадаємо, Олена Івановська стала третьою в історії на посаді Уповноваженого із захисту державної мови, замінивши Тараса Кременя після його п’ятирічної каденції.

Цьогорічне призначення мовного омбудсмена обернулося скандалами – громадські активісти заявляли, що кандидати не відповідають вимогам закону щодо наявності досвіду правозахисної діяльності або захисту державної мови.

Зрештою одна з кандидаток усунулася з конкурсу, замість неї Мін’юст подав актора Олександра Завальського, якого також критикували за "некомпетентність" за попередню роботу на каналі, фінансованому Московським патріархатом.

Попри підтримку громадськості та готовність продовжити роботу, Тараса Кременя не висунули кандидатом. Зрештою новою мовною омбудсменкою призначили фольклористку з Київського національного університету імені Тараса Шевченка Олену Івановську.