Уряд виділив пів мільярда гривень на оновлення шкільних класів: хто отримає фінансування

За 500 млн грн планують осучаснити кабінети з природничих дисциплін

Уряд виділив 500 мільйонів гривень на оновлення кабінетів з природничих дисциплін у рамках підготовки до реформи профільної старшої школи.

Про це повідомляє Міністерство освіти та науки України.

Кошти планують спрямувати на закупівлю сучасних засобів навчання та обладнання, а також нових меблів для навчальних кабінетів біології, географії, математики, фізики, хімії та STEM-лабораторій.

Фінансування здійснюватиметься за кошти залишків освітньої субвенції станом на 1 січня 2025 року.

"Якісно обладнані кабінети створять умови для успішної реалізації реформи старшої школи, завдяки якій з 2027 року учні зможуть обирати профілі навчання, а також предмети та курси відповідно до зацікавлень і бачення свого майбутнього", – зазначають в МОН.

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Як будуть обирати школи для фінансування?

Отримати субвенцію зможуть комунальні школи, які відповідають таким критеріям:

проводять навчання очно або змішано (поєднання очної та дистанційної форм навчання);

забезпечують здобуття профільної середньої освіти у 2027/2028 навчальному році.

Місцеві ради й обласні військові адміністрації оберуть у своєму регіоні по одній школі, яка найбільше потребує оновлення, і подадуть заявки. Київська міська військова адміністрація може запропонувати до десяти шкіл.

Заявки розглядатиме спеціальна комісія з представників Міністерства освіти, Міністерства фінансів та Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій, яка й вирішить, які заклади отримають гроші на створення сучасних кабінетів НУШ.

"Головний критерій для вибору закладу – це потреба: школи, які найкритичніше потребують оновлення", – зауважив міністр освіти Оксен Лісовий.

Нагадаємо, у одному з нещодавніх соцопитувань батьки школярів зазначали, що застарілий навчальний простір є однією з основних проблем в українських школах.