"Копія" Великої хартії вольностей, яка зберігається у Гарварді, виявилася оригіналом 1300 року

Британські дослідники з’ясували, що "копія" "Великої хартії вольностей", яка зберігається в Гарварді, насправді є надзвичайно рідкісним оригіналом документу, виданого королем Едвардом I у 1300 році. Це один із семи примірників, що збереглися до нашого часу.

Такого висновку дійшли фахівці з Королівського коледжу Лондона та Університету Східної Англії (UEA), повідомили у Гарвардській школі права.

Велика хартія вольностей або Маґна Карта – перша "неписана" конституція Англії. Вона стала основою конституцій у багатьох країнах світу.

Бібліотека Гарвардської школи права придбала згаданий документ під назвою HLS MS 172 у 1946 році за 27,50 долара. У каталозі аукціону рукопис був представлений як "копія… зроблена у 1327 році… дещо потерта і з плямами від вологи".

Приблизно за місяць до цього "копію" придбали лондонські книготорговці Sweet & Maxwell на аукціоні Sotheby’s у ветерана Королівських військово-повітряних сил лише за 42 фунти стерлінгів.

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Професор Девід Карпентер, медієвіст із Королівського коледжу Лондона, описує HLS MS 172 як "видатне свідчення фундаментального етапу в політичному розвитку Англії" та як "один із найцінніших документів у світі".

Процес дослідження "копії" Великої хартії вольностей Фото: Lorin Granger

"Це фантастичне відкриття. Маґна Карта Гарварда заслуговує на відзначення не як якась копія, забруднена і потьмяніла, а як оригінал одного з найвизначніших документів у світовій конституційній історії – основа свобод минулого, сучасного та майбутнього", – сказав він.

На цифрову версію HLS MS 172 на сайті бібліотеки Гарвардської школи права професор Карпентер натрапив під час вивчення неофіційних копій Великої хартії. Тоді він запідозрив, що перед ним оригінал.

Щоб встановити автентичність документа, він почав порівнювати його з іншими оригіналами й об'єднався з професором Ніколасом Вінсентом, медієвістом з Університету Східної Англії, для розслідування його походження.

"Це ікона як західної політичної традиції, так і конституційного права. Якщо запитати когось, який найвідоміший документ в історії світу, ймовірно, назвуть саме Велику хартію вольностей", – зазначив професор Вінсент.

Під час встановлення автентичності HLS MS 172 професори Карпентер і Вінсент зазначили, що розміри документа – 489 мм на 473 мм – збігаються з іншими відомими оригіналами, як і почерк – з великою літерою "E" у слові "Edwardus" та видовженими літерами в першому рядку.

Науковці також порівняли всі сім відомих оригіналів між собою, зокрема за допомогою ультрафіолетового та спектрального освітлення.

"Походження цього документа – просто фантастичне. З огляду на місце, де він опинився, і на сучасні проблеми з правами і збереженням конституційної традиції у США, неможливо було б вигадати кращу історію його появи", – наголосив професор Вінсент.

Раніше археологи з'ясували, що вчені Оксфордського університету протягом десятиліть пили з чаші, зробленої з людського черепа.