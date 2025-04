Вчені Оксфордського університету пили з чаші, зробленої з людського черепа – археолог

Протягом десятиліть академіки Оксфордського університету під час офіційних обідів у коледжі Вустер використовували чашу, зроблену з людського черепа.

Він був зрізаний, відполірований і оздоблений срібною окантовкою та підставкою.

Про це розповідає професор археології Ден Хікс у своїй новій книзі Every Monument Will Fall. Його праця присвячена темі насильства і грабунку людських решток у колоніальну епоху, пише The Guardian.

Її передав коледжу у 1946 році Джордж Пітт-Ріверс – випускник Оксфорда, євгеніст і прибічник фашистського лідера Освальда Мослі, за що він був інтернований під час Другої світової війни.

Його дід – сер Август Генрі Лейн Фокс Пітт-Ріверс, британський солдат і археолог – придбав чашу на аукціоні Sotheby’s у 1884 році. Вона входила до його менш відомої приватної колекції. За описом аукціону, підставка тоді була дерев’яною, з вмонтованою монетою часів коронації королеви Вікторії у 1838 році.

Продавцем був Бернард Сміт, юрист і випускник іншого оксфордського коледжу, який здебільшого збирав зброю. Ймовірно, він отримав чашу в подарунок від батька, який служив у британському флоті на Карибах.

У 2019 році Вустерський коледж звернувся до професора з проханням дослідити походження черепа. Хікс назвав предмет "болючим прикладом того, як колоніальне насильство може бути перетворене на химеру декору".

За словами Хікса, цю "чашу" використовували на званих вечерях ще до 2015 року, а згодом, коли з неї почало протікати вино, для подачі шоколаду.

Дослідження заявили, що особу людини, череп якої став чашею, встановити неможливо. Радіовуглецевий аналіз показав, що рештки мають вік близько 225 років і, найімовірніше, належать жінці з Карибського регіону – можливо, поневоленій.

Контраст між відсутністю будь-якої інформації про жертву і повною задокументованістю власників чаші вражає.

"Це шокує. Складно уявити, як в Оксфорді, символі привілею й колоніального збагачення, професори п’ють з черепа, що, ймовірно, належав поневоленій людині", – прокоментувала депутатка британського парламенту Белл Рібейро-Едді, голова міжпартійної групи з питань репарацій для Африки.

У Вустерському коледжі підтвердили, що у XX столітті чаша іноді виставлялася разом зі срібною колекцією коледжу, а також могла використовуватися на офіційних заходах. Утім, за словами представників установи, після 2011 року використання було "різко обмежене", а 10 років тому предмет повністю вилучили з обігу.

Після консультацій з науковцями й юристами коледж вирішив зберігати череп-чашу в архіві, де до неї не матиме доступу жоден відвідувач.