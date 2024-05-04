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У Харкові злочинець-рецидивіст вдав із себе священника, щоб викрасти церковні атрибути і гроші

Анна Коваленко — 4 травня, 13:47
У Харкові злочинець-рецидивіст вдав із себе священника, щоб викрасти церковні атрибути і гроші
28-річний чоловік "позичив" речей та грошей на майже 64 тисячі гривень.
Головне управління Національної поліції в Харківській області

В одному з храмів Харкова чоловік назвався священнослужителем і, домігшись прихильності парафіян, "позичив" підрясник, требний набір, гроші і взяв "на освячення" золотий ланцюжок.

Про інцидент повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Харківській області.

Слідство встановило, що чоловік попросив на території одного із храмів міста церковні атрибути і 7 тисяч гривень, пояснивши це необхідністю організувати похорон батьків. Він обіцяв повернути речі наступного дня, однак після цього не виходив на контакт.

Також зловмисник узяв у чоловіка на території храму золотий ланцюжок із хрестиком для "освячення", після цього власник прикрас не бачив.

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Злочинець, який діяв на території однієї із релігійних організацій Салтівського району Харкова, наніс збитків на майже 64 тисячі гривень.

У шахрайстві підозрюють 28-річного місцевого мешканця, якого раніше засуджували за аналогічні злочини. Максимальне покарання, яке може отримати злочинець, – три роки позбавлення волі.

Нагадуємо, у лютому 2024 року до суду скерували обвинувальний акт щодо киянина, який ошукав пенсіонерів на 100 тисяч гривень, вдаючи із себе поліціянта.

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