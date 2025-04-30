В КМДА назвали дату останнього дзвоника у київських школах

У КМДА сказали, коли у школах пролунає останній дзвоник

Останній дзвоник у закладах загальної середньої освіти Києва пролунає 30 травня.

Про це повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

У травні учні 11-х класів зможуть навчатися за індивідуалізовано-груповим підходом замість звичайних уроків. Це допоможе краще зосередитись на вибраних предметах.

Для учнів 1-10-их класів до 30 червня проводитимуть компенсаторні заняття, літні курси творчого розвитку, мовні клуби, навчальні практики з предмета "Захист України".

Видавати документи про освіту будуть відповідно до безпекової ситуації столиці. Попередньо за графіком:

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▫️з 2 до 6 червня – свідоцтво про здобуття початкової освіти;

▫️з 11 до 14 червня – свідоцтво про здобуття базової середньої освіти;

▫️з 18 до 21 червня – свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти.

"Попри всі труднощі воєнного часу, заклади освіти лишаються острівцем безпеки не лише для дітей, а й для всієї громади міста. Завдяки зусиллям київських педагогів навчання триває, а діти мають змогу розвиватися й планувати майбутнє", – наголосив заступник голови КМДА.