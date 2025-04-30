В КМДА назвали дату останнього дзвоника у київських школах
Останній дзвоник у закладах загальної середньої освіти Києва пролунає 30 травня.
Про це повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.
У травні учні 11-х класів зможуть навчатися за індивідуалізовано-груповим підходом замість звичайних уроків. Це допоможе краще зосередитись на вибраних предметах.
Для учнів 1-10-их класів до 30 червня проводитимуть компенсаторні заняття, літні курси творчого розвитку, мовні клуби, навчальні практики з предмета "Захист України".
Видавати документи про освіту будуть відповідно до безпекової ситуації столиці. Попередньо за графіком:
▫️з 2 до 6 червня – свідоцтво про здобуття початкової освіти;
▫️з 11 до 14 червня – свідоцтво про здобуття базової середньої освіти;
▫️з 18 до 21 червня – свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти.
"Попри всі труднощі воєнного часу, заклади освіти лишаються острівцем безпеки не лише для дітей, а й для всієї громади міста. Завдяки зусиллям київських педагогів навчання триває, а діти мають змогу розвиватися й планувати майбутнє", – наголосив заступник голови КМДА.