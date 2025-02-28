Диплом з окупації: у МОН ухвалили перелік спеціальностей, освіту за якими не визнаватимуть в Україні

В МОН ухвалили перелік спеціальностей, які не визнаватимуть в Україні після освіти на ТОТ

Міністерство освіти і науки ухвалило рішення щодо переліку спеціальностей, яких не визнаватимуть в Україні.

Йдеться про 5 напрямків бакалаврської і магістерської освіти, здобуті на тимчасово окупованих територіях, повідомив міністр освіти і науки Оксен Лісовий під час виступу у Верховній Раді.

"Проєкт акта надіслано на розгляд Кабінету Міністрів. Наразі відбувається його доопрацювання з Секретаріатом КМУ. Положенням передбачено визначення переліку спеціальностей, які не будуть визнаватися в Україні.

Це спеціальності, які стосуються військових фахів, правничі, кібербезпека, державна безпека, богослов'я. Все інше визнаватися буде", – сказав Лісовий.

Міністр додав, що результати навчання на магістерському рівні за цими спеціальностями також не підлягають визнанню.

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Нагадаємо, раніше уряд спростив вступ для абітурієнтів з ТОТ – вони мають пройти співбесіду лише з трьох предметів.

А для школярів з ТОТ запровадили педагогічний патронаж, в межах якого учень працює зі своїм учителем за окремим навчальним планом і розкладом.