Абітурієнти з ТОТ для вступу до вишу проходитимуть співбесіду з трьох предметів – Лубінець

Абітурієнти з тимчасово окупованих територій (ТОТ), які у 2024 році планують вступати до закладів вищої освіти (ЗВО) на підконтрольній Україні території, проходитимуть співбесіду лише з трьох предметів замість трьох-чотирьох, як було раніше.

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, який виявив, що попередня редакція Порядку прийому до ЗВО порушувала принцип рівного доступу до освіти.

Він нагадав, що цьогоріч деякі виші вимагали складати співбесіду з трьох-чотирьох предметів, що ставило вступників у невигідне становище, хоча у попередні роки співбесіди проводилися лише з трьох предметів.

"Відсутність чіткого визначення кількості предметів у вступних випробуваннях дозволяло кожному ЗВО визначати цю кількість самостійно. Це могло негативно впливати на абітурієнтів", – зазначив омбудсмен.

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Офіс омбудсмена звернувся до Міністерства освіти і науки з проханням врегулювати це питання. В результаті до Порядку прийому було внесено зміни, які чітко визначають, що абітурієнти з ТОТ проходитимуть співбесіду з трьох предметів.

Відповідний наказ вже зареєстрований в Міністерстві юстиції.

Ця зміна стосується лише абітурієнтів з тимчасово окупованих територій. Для вступників з інших регіонів України правила вступу залишаються незмінними.

Нагадаємо, 27 червня завершилася основна сесії національного мультипредметного тесту (НМТ), після отримання результатів якого на цьогорічних абітурієнтів чекає вступ до закладів вищої освіти.

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2 липня в особистих кабінетах усіх учасників основної сесії національного мультипредметного тесту (НМТ) вже з'явилися результати.

Міністр освіти і науки Оксен Лісовий поділився алгоритмом дій для вступників і розповів про особливості вступу на бакалаврат.