Бабак: Освітній комітет підтримує визнання результатів навчання українських дітей за кордоном

Парламентський комітет з питань освіти і науки рекомендує Верховній Раді підтримати зміни до Закону "Про повну загальну середню освіту", які дозволять визнавати результати навчання українських дітей за кордоном.

Про це повідомляють у "Слузі народу" з посиланням на автора законопроєкту та голову комітету Сергія Бабака.

За його словами, законопроєкт №12375 передбачає розробку нормативних актів, що уможливлять зарахувати результатів навчання дітей, які виїхали за кордон.

"Також є ще одна проблема, яка перебуває поза правовими межами. Йдеться про освітні осередки, що були створені після 24 лютого за кордоном, які мають різний статус", – зазначив очільник освітнього комітету.

Зокрема, є ті, які мають офіційний статус школи, зареєстрованої національним законодавством країни перебування. Перелік цих закладів освіти відомий освітнім управлінцям, оскільки Україна забезпечувала ці школи підручниками.

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Також є осередки неформальної освіти – наприклад, школи вихідного дня та невеликі об’єднання громадян, які навчають школярів.

"Після початку повномасштабного вторгнення з України виїхало від 700 тисяч до 1 мільйона дітей шкільного віку. Наше завдання, як мінімум, залишити тісний зв’язок із освітньою системою України, щоб, як ми сподіваємось, вони повернулися до нас після нашої перемоги", – наголосив Бабак.

Раніше Міністерство освіти і науки України вже рекомендувало українським школам враховувати результати успішності дітей, які через військову агресію Росії вчаться за кордоном. Тоді йшлося про результати з тих предметів, які дублюються в іноземних та українських навчальних закладах.

Для цього потрібно надати довідку зі закладу, де дитина навчалася поза межами України. Також передбачено, що з таких предметів, як українська мова, література та історія України, учні мають додатково пройти оцінювання онлайн та отримати річну оцінку.

Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий зазначав, що учні, які не мають довідки з закордонної школи, повинні будуть скласти додаткове оцінювання. Для учнів 5-8 та 10-го класів воно може проводитися навіть у форматі 2-бальної шкали, тобто вчитель зазначатиме – чи склали іспит, чи ні.