Освітній омбудсмен просить МОН скасувати платні конкурси: це має "розвантажити" вчителів

Служба освітнього омбудсмена під керівництвом Надії Лещик звернулася до Міністерства освіти і науки з проханням скасувати накази, що затверджують проведення платних конкурсів.

Це має бути "перший крок для відновлення академічної свободи та зменшення перевантаження педагогічних працівників", йдеться у дописі на Facebook-сторінці служби.

"Освітній омбудсмен почала працювати над відновленням академічної свободи та зменшенням перевантаження педагогічних працівників закладів освіти. Першим кроком у цьому напрямі є зменшення кількості заходів для педагогічних працівників і здобувачів освіти та примусу брати участь у цих заходах", – кажуть у службі.

Надії Лещик постійно надсилають звернення про те, що керівництво закладів й органи управління освіти змушують вчителів проводити та брати участь у різних заходах, зокрема конкурсах.

Крім того, від педагогів, учнів та батьків вимагають звітувати про участь у цих заходах у формі сертифікатів чи контенту в соцмережах.

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"Участь у таких заходах враховується, зокрема, під час складання так званих рейтингів закладів освіти в громадах, областях та в Україні в цілому. Але це порушує право педагогічних працівників на академічну свободу і перевантажує їх", – наголошують правозахисники.

Служба освітнього омбудсмена заявила, що формує перелік заходів, конкурсів та олімпіад, у яких примушують брати участь педагогів та учнів.

Деякі з цих конкурсів є комерційними: для участі потрібно зробити переважно фіксований фінансовий так званий "благодійний" внесок. Але положення про проведення цих конкурсів затверджені наказами МОН.

"Ці накази МОН залишаються чинними, хоча деякі з конкурсів вже не проводяться, в деяких конкурсів не працюють сайти, тому чи проводяться вони, – не зрозуміло, а посилання вебсайту одного з конкурсів перенаправляє на сайт російською мовою з рекламою товарів", – кажуть у службі.

На думку освітньої омбудсменки, конкурси, які проводить держава або положення про проведення яких затверджене державою, мають бути безоплатними для його учасників. Адже такі конкурси можуть бути недоброчесними, містять корупційну складову і несуть репутаційні ризики для МОН.

"Звертаємося до учасників освітнього процесу: якщо ви маєте листи органів управління освітою, накази керівників закладів освіти, в яких вам наказується прозвітувати, зокрема надати світлини щодо проведених у школах заходів, просимо надсилати їх до освітнього омбудсмена. Ваша анонімність буде збережена.

Закликаємо органи управління освітою та керівників закладів освіти не порушувати академічну свободу вчителя!" – додали в освітнього омбудсмена.

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Нагадаємо, нещодавно в інтерв’ю для "УП. Життя" нова освітня омбудсменка Надія Лещик пояснила, що не так із примусовими культурними заходами чи конкурсами, і як потрібно змінити ситуацію.

Також Лещик розповіла, як планує боротися за права учнів і вчителів та які проблеми поки що не вдасться розв'язати.