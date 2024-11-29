Освітня омбудсменка: Часто, коли учень чи батьки просять вчителя говорити українською, дітей цькують

До кого звертатись, якщо учня цькують через прохання говорити українською

За словами освітньої омбудсменки Надії Лещик, у школах трапляються випадки, коли прохання дітей або батьків до учителів говорити українською на перервах закінчуються цькуванням учнів.

Утім, Лещик зауважує, що перерва – також частина освітнього процесу. Отже, всі мають говорити українською.

"Досить часто, коли чи учень, чи батьки просять вчителя спілкуватися українською, дітей починають цькувати. І тут уже ми можемо включатися як установа, яка захищає їхні права", – наголосила вона в інтерв’ю для "УП. Життя".

Надія Лещик нагадала, що спілкування вчителів на всіх перервах, нарадах, педагогічних радах, заходах, під час взаємодії з дітьми має відбуватися лише державною мовою.

"Перерва є частиною освітнього процесу.

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Ця заборона (йдеться про законопроєкт, яким ВР може заборонити розмовляти російською на перервах – ред.) нікуди й не дівалася, тому що до освітнього процесу належать і уроки, і перерви, і екскурсії, і практика тощо", – додала омбудсменка.

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Вона також пояснила на прикладах, які питання, пов’язані з функціонуванням української мови у школах, в її компетенції як омбудсменки. Наприклад, нещодавно Служба освітнього омбудсмена розбирала ситуацію з вчителем, який взагалі не володіє українською. Навіть на прохання дітей та батьків вести уроки державною він не реагував та продовжував вести освітній процес російською мовою, каже Лещик.

"Ми відреагували, надіслали запит мовному омбудсмену – ми з ним на прямому зв'язку", – додала освітня омбудсменка.

Але є й протилежні ситуації – коли безпідставно скаржаться на викладача, бо той вимагає від учнів говорити державною мовою. Так було у випадку з учителькою однієї з житомирських шкіл.

"Зараз є декілька таких звернень. Ми втручаємося, виконуємо певні юридичні дії, щоб протидіяти цьому. Але скажу одразу – це довготривалий процес", – наостанок сказала вона.

Нагадаємо, раніше освітня омбудсменка заявила, що педагоги, винні у булінгу, мають бути відсторонені від роботи.