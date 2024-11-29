Омбудсменка назвала проблеми в освіті, які найближчим часом вирішити не вдасться

Новопризначена омбудсменка Надія Лещик розповіла про складні ситуації в освіті, на вирішення яких не варто очікувати у найближчому майбутньому. Йдеться, зокрема, про проблеми, пов'язані з фінансуванням освіти.

Про них Лещик розповіла в інтервʼю для "УП. Життя".

Однією з таких проблем вона вважає заробітну плату вчителів. Причинами невтішних прогнозів освітня омбудсменка назвала війну та неефективну систему нарахування заробітної плати.

"Український педагог має маленьку ставку у 6-7 тисяч і до неї багато різних надбавок: за класне керівництво, перевірку зошитів, престижність, за роботу з дітьми в інклюзивних класах (групах) тощо.

Молодий учитель, який приходить у школу, отримує 6-7 тисяч. У нього немає доплат за педагогічний стаж, педагогічне звання, категорію та інших", – зазначила Надія Лещик.

РЕКЛАМА:

За її словами, питання переформатування заробітної плати "не те що назріло – воно вже перезріло".

"Пофантазуємо, що у нас є кошти на збільшення зарплати вчителям. Але навіть у такому випадку молодий вчитель буде отримувати мінімалку. Тому треба реформувати підходи і робити це зараз, а не тоді, коли у держави з’явиться можливість збільшити заробітну плату педагогам, і цей процес вже розпочався", – каже омбудсменка.

На її думку, питання підвищення зарплат залишатиметься невирішеним, поки триватиме війна.

Другою проблемою освіти, яку навряд чи вдасться розв’язати невдовзі, омбудсменка називає нестачу коштів, зокрема йдеться про підтримку дітей з особливими освітніми потребами.

"Наприклад, субвенція для підтримки дітей з особливими освітніми потребами складалася з двох частин: кошти йшли на оплату занять з дітьми, а друга частина – на обладнання.

Кошти на обладнання від початку повномасштабної війни зняли, залишили лише на оплату праці фахівців. Коли ми повернемося до того, що держава знову буде виділяти кошти на обладнання, – поки незрозуміло", – зазначає Лещик.

Третьою проблемою вона вважає відсутність фінансування варіативної частини шкільної програми.

"У навчальному плані закладів середньої освіти є частина предметів, які діти можуть обирати разом з педагогами для вивчення: курси за вибором. Це може бути поглиблене вивчення англійської мови, фінансова грамотність, медіаграмотність тощо.

І ось цю варіативну частину другий рік поспіль держава не оплачує. Це все здійснюється за рахунок місцевих бюджетів, які також потерпають. Чи буде розширена субвенція на варіативну частину і коли – питання відкрите", – каже освітня омбудсменка.

Нагадаємо, Надія Лещик також виступає за зміни в законодавстві, які посилять відповідальність вчителів за булінг.