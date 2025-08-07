На Тернопільщині затримали жінку, яка обіцяла рідним загиблого бійця за гроші повернути його тіло

Жителька Тернопільської області виманила у рідних загиблого військового 3 тисячі доларів за нібито вплив на рішення про повернення його тіла з окупованої території.

Насправді ж жінка не мала ніякого стосунку до цього процесу повідомляє Тернопільська обласна прокуратура.

За даними слідства, жителька одного з сіл Тернопільського району у жовтні 2024 року сконтактувала із родиною загиблого військового, тіло якого перебувало на тимчасово окупованій території Донеччини.

Вона переконала родичів, що перебуває у хороших стосунках з військовослужбовцями одного з підрозділів, які можуть допомогти з поверненням тіла загиблого. За свої "послуги" жінка хотіла отримати 5 тисяч доларів.

Як йдеться у повідомленні, підозрювана вимагала одразу передати їй 3 тисячі доларів, а решту – після повернення тіла родичам. Дружина загиблого військовослужбовця погодилася на умови жінки та звернулась до правоохоронців.

Тіло загиблого повернули родині на початку червня 2025 року, після проведення додаткової судмедекспертизи. Жінка до цього не була причетною.

Їй повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави – це злочин, передбачений частиною 2 статті 369-2 Кримінального кодексу України.

Санкція передбачає штраф від 2 до 5500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян чи позбавлення волі строком від двох до п’яти років. Наразі вирішується питання про обрання їй запобіжного заходу.

