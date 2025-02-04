До України повернули п'ятьох дітей з окупованої частини Херсонщини

П’ятеро дітей з Херсонщини повернулися на підконтрольну Україні територію

З тимчасово окупованої території Херсонської області вдалося вивезти ще п’ятьох дітей Найменшій дитині – 8 років, найстаршій вже виповнилося 17.

Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За його словами, серед дітей, яких вдалося врятувати, є три хлопчики та дві дівчинки віком від 8 до 17 років. Також разом із ними повернули одну дитину-сироту.

Наразі врятовані перебувають у повній безпеці та отримують усю необхідну медичну й психологічну допомогу.

Раніше голова Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що з окупованих територій вдалося повернути додому 12 українських дітей.

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За його словами, серед врятованих – діти, які пережили нестерпні випробування:

16-річна дівчина, яка втратила маму через недбалість окупаційної медицини;

17-річний підліток, якому видали повістку до армії РФ;

діти, які зазнали спроб русифікації через "виховні табори";

8-річна дівчинка, яку намагалися відібрати у батька через відмову отримувати російське громадянство.

Нагадаємо, на підконтрольну Україні територію також вдалося повернути двох дітей, які все життя прожили в окупації. Рідне місто Інни та Антона росіяни захопили ще у 2014 році.

Анастасія Боднар, "УП. Життя"