До України з окупації повернули ще 5 дітей: найменшій – півтора року

З тимчасово окупованих Луганської, Донецької та частини Херсонської областей вдалося повернути на підконтрольну Україні територію п’ятьох дітей різного віку – від 1,5 року до 18-ти.

Про це повідомив Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець.

Також, за його словами, до Офісу омбудсмена звернулася звільнена з полону військовослужбовиця. Вона попросила допомоги повернути з ТОТ на підконтрольні Україні території свою доньку. Нині дівчинка поряд з мамою.

"Нарешті родини зможуть самостійно обирати своє майбутнє та відчувати те, як Україна поновлює їхні права людини. Вони нарешті отримають необхідну медичну допомогу, зможуть здобути освіту і реалізовуватимуть власні плани", – зазначив Дмитро Лубінець.

Нещодавно ми розповідали, що з окупованої частини Херсонщини повернули шістьох дітей.

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Раніше Уповноважений з прав людини заявляв, що російські чиновники шукають викрадених з України дітей для "усиновлення". Їм змінюють прізвища, імена та дати народження.