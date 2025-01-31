В Україну повернули брата та сестру, які все життя прожили в окупації

Інна та Антон все життя прожили в окупації

На підконтрольну Україні територію вдалося повернути двох дітей, які все життя прожили в окупації. Рідне місто Інни та Антона росіяни захопили ще у 2014 році.

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

За його словами, дітей виховувала бабуся, адже їхній батько загинув, а матір позбавили батьківських прав.

"Після початку повномасштабного вторгнення бабуся вирішила, що їм потрібно виїхати з рідного міста, де ставало дедалі небезпечніше.

Не маючи змоги одразу дістатися підконтрольної Україні території, родина вирушила до родичів в Росії. Проте вони продовжували шукати шлях повернення на Батьківщину, де на дітей чекав їх рідний дядько. Сьогодні діти нарешті вдома, в рідній країні", – написав Єрмак.

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Він також зазначив, що рятувальну місію організувала Українська мережа за права дитини.

Раніше ми писали, що з тимчасово окупованих Луганської, Донецької та частини Херсонської областей на підконтрольну Україні територію вдалося повернути п’ятьох дітей різного віку – від 1,5 року до 18-ти.