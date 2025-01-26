"Збережімо єдність": Папа Римський закликав християн уніфікувати дату Великодня

Папа Франциск під час проповіді в Базиліці Святого Павла за Мурами

Папа Римський Франциск закликав християн запровадити єдину дату святкування Великодня.

Про це понтифік заявив під час проповіді 25 січня 2025 року, повідомляє Vatican News.

"Відкриймо заново спільне коріння віри. Збережімо єдність!" – зазначив глава католицької церкви.

Також Франциск підкреслив, що цьогоріч виповнюється 1700 років з Нікейського собору — першого з великих Вселенських соборів, під час якого прийняли Нікейський символ віри в єдиносущого Бога-Сина.

Папа додав, що це вчення є "загальним визнанням віри, яке перевершує всі поділи, які роздирали тіло Христа протягом століть". Понтифік заявив, що річниця – це "можливість для всіх християн, які визнають символ віри та вірять у того ж Бога", щоб "зробити рішучий крок уперед" й уніфікувати дату Великодня.

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Крім того, Франциск зауважив, що у 2025 році свято воскресіння Ісуса Христа припадає на одну дату за юліанським і григоріанським календарями.

Раніше Папа Франциск закликав боротися з булінгом у школах, заявивши, що цькування "готує школярів до війни, а не до миру".