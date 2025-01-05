"Готує до війни, а не до миру": Папа Римський закликав боротися з булінгом у школах
Папа Римський Франциск заявив, що цькування в закладах освіти "готує школярів до війни, а не до миру". Понтифік закликав педагогів та батьків до боротьби з булінгом, а дорослих – частіше спілкуватися зі своїми дітьми.
Про це йшлося в промові очільника католицької церкви, яку Франциск виголосив під час виступу перед тисячами італійських учителів, вихователів та батьків, повідомляє AP News.
Папа Римський наголосив, що метою його послання є критика цькування. Також глава церкви закликав боротися з булінгом у закладах освіти та вдома.
Понтифік високо оцінив освітні зусилля в школах щодо сприяння миру. Він додав, що саме ідеї злагоди в шкільних предметах і дитячій творчості закладають основи для "більш справедливого і братерського світу".
"Але якщо в школі ви ведете війну між собою або цькуєте одне одного, то готуєтеся до війни, а не до миру", – наголосив Папа Франциск.
Понтифік також закликав частіше спілкуватися всередині родини, пояснивши це тим, що "саме діалог змушує нас рости".
Раніше загальнонаціональне дослідження "Булінг та толерантність у закладах освіти після 24 лютого 2022 року" показало, що понад половина українських учнів середньої школи зазнавали цькування щонайменше раз у житті.
За підрахунками фахівців, дівчата зазнають булінгу дещо частіше, ніж хлопці. Найбільше випадків знущання з однолітків зафіксували в Києві – 33,7%.
Згідно з результати дослідження, найпоширенішими видами цькування серед українських школярів є:
- заклики товаришувати з певними людьми (25,9%);
- поширення неправдивих чуток (24%);
- образливі онлайн-повідомлення (21,4%);
- принизливі коментарі про зовнішність (21,8%);
- жарти, що принижують (18,3%).
Дослідження підкреслило, що основними приводами для знущань стає зовнішність (28,7%), особливості поведінки (22,6%), світоглядні відмінності (21,5%) та особисті уподобання чи хобі (18,7%). Крім того, в українських школах учні ризикують зазнати цькування через мовні ознаки – у 8,3% випадків через російську мову, а в 6,9% випадків через українську.
Натомість за 2024 рік поліція склала понад 200 протоколів щодо булінгу в школах, майже половина з них стосувалися цькування підлітками віком від 14 до 16 років.
Повідомити про випадки знущання можна на сайті.