"Готує до війни, а не до миру": Папа Римський закликав боротися з булінгом у школах

Папа Римський Франциск заявив, що цькування в закладах освіти "готує школярів до війни, а не до миру". Понтифік закликав педагогів та батьків до боротьби з булінгом, а дорослих – частіше спілкуватися зі своїми дітьми.

Про це йшлося в промові очільника католицької церкви, яку Франциск виголосив під час виступу перед тисячами італійських учителів, вихователів та батьків, повідомляє AP News.

Папа Римський наголосив, що метою його послання є критика цькування. Також глава церкви закликав боротися з булінгом у закладах освіти та вдома.

Понтифік високо оцінив освітні зусилля в школах щодо сприяння миру. Він додав, що саме ідеї злагоди в шкільних предметах і дитячій творчості закладають основи для "більш справедливого і братерського світу".

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"Але якщо в школі ви ведете війну між собою або цькуєте одне одного, то готуєтеся до війни, а не до миру", – наголосив Папа Франциск.

Понтифік також закликав частіше спілкуватися всередині родини, пояснивши це тим, що "саме діалог змушує нас рости".

Раніше загальнонаціональне дослідження "Булінг та толерантність у закладах освіти після 24 лютого 2022 року" показало, що понад половина українських учнів середньої школи зазнавали цькування щонайменше раз у житті.

За підрахунками фахівців, дівчата зазнають булінгу дещо частіше, ніж хлопці. Найбільше випадків знущання з однолітків зафіксували в Києві – 33,7%.

Згідно з результати дослідження, найпоширенішими видами цькування серед українських школярів є:

заклики товаришувати з певними людьми (25,9%);

поширення неправдивих чуток (24%);

образливі онлайн-повідомлення (21,4%);

принизливі коментарі про зовнішність (21,8%);

жарти, що принижують (18,3%).

Дослідження підкреслило, що основними приводами для знущань стає зовнішність (28,7%), особливості поведінки (22,6%), світоглядні відмінності (21,5%) та особисті уподобання чи хобі (18,7%). Крім того, в українських школах учні ризикують зазнати цькування через мовні ознаки – у 8,3% випадків через російську мову, а в 6,9% випадків через українську.

Натомість за 2024 рік поліція склала понад 200 протоколів щодо булінгу в школах, майже половина з них стосувалися цькування підлітками віком від 14 до 16 років.

Повідомити про випадки знущання можна на сайті.