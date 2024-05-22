Рада ухвалила закон про загальновійськову підготовку у школах і профтехах

Верховна Рада підтримала законопроєкт №11092 про удосконалення системи початкової загальновійськової підготовки, яку проводитимуть в освітніх закладах. "За" проголосували 297 парламентарів.

Про це повідомили народні депутати Ярослав Железняк та Роман Грищук.

Наразі одночасно існують допризовна та початкова загальновійськова підготовка, які суперечать один одному. Новий законопроєкт усуває цю невідповідність.

Тепер замість допризовної підготовки запровадять початкову загальновійськову підготовку. Її проводитимуть на третьому рівні повної загальної середньої освіти – у школах (10-11 класи), закладах професійно-технічної, фахової передвищої, вищої освіти тощо.

За словами Романа Грищука, законопроєкт передбачає такі зміни:

запроваджується модульна система викладання, коли кожен модуль – окрема важлива тема:

домедична допомога, цивільний захист, інформаційна безпека;

прибираються застарілі теми, зокрема стройова підготовка;

більший акцент на розуміння важливості захисту своєї держави та вивчення нових технологій, які використовуються у сучасній війні;

можливість залучати ветеранів, а також громадські й ветеранські організації до викладання предмета або окремих модулів.

Початкова загальновійськова підготовка складатиметься із дисципліни "Захист України" та військово-патріотичного виховання.

Нові програми зі "Захисту України" наразі розробляються за погодженням з Міністерством оборони.

Як зазначив Грищук, уряд виділив 1,74 мільярда гривень для оновлення навчальних центрів "Захисту України", закупівлі обладнання, інтерактивних тирів та підвищення кваліфікації вчителів.

Раніше міністр освіти Оксен Лісовий розповідав, що в оновленій дисципліні буде 6 модулів. Серед них – домедична допомога з елементами тактичної медицини, топографія і тактика. Також буде інженерія, яка, зокрема, передбачає опанування навичок управління безпілотними апаратами, радіозв'язку і різноманітними технологіями, пов'язаними з військовим контекстом.

Нагадаємо, замість строкової служби в Україні запровадять базову військову підготовку (БЗВП). Це тримісячний (у мирний час – п’ятимісячний) вишкіл, який матимуть пройти усі чоловіки віком від 18 до 24 років – тобто ті, хто ще не підлягає мобілізації.